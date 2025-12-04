Firma global de servicios financieros y un triunfo de Kast: “No creo que el capital que salió vuelva en un 100%”

En ese sentido, desde UBS abordaron lo que sería un eventual triunfo de José Antonio Kast y cómo dicho resultado influiría en el retorno de capitales a Chile.

El director de inversiones para mercados emergentes de UBS -firma global de servicios financieros-, Alejo Czerwonko, y el country manager del banco suizo en Chile, Jerónimo Correa, hicieron un análisis de mercado en el marco de la segunda vuelta presidencial.

“No creo que el capital que salió vuelva en un 100%, porque la mentalidad del inversionista chileno cambio”, planteó Correa en diálogo con Diario Financiero.

“Hoy, estos inversionistas están enfocados en diversificar y van donde existan oportunidades atractivas. Si ve que puede tener buena rentabilidad en un país como Chile, lo va a hacer; pero si ve que puede tener una rentabilidad mucho mejor en otra jurisdicción, también lo hará”, agregó.

Consultado sobre las señales que un futuro gobierno puede dar a los inversionistas para que apuesten en el mercado local, Correa aseguró que “todo lo relacionado con la permisología, es decir, permitir que los proyectos de grandes industrias puedan desarrollarse y aprobarse de forma más rápida. Junto con ello, la generación de nuevos empleos”.

“También influirá mucho el tema migratorio y la estabilidad en materia de seguridad, porque eso ayuda a que venga capital de afuera a invertir con tranquilidad”, cerró.