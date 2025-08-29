Fiestas Patrias 2025: ¿Cómo será el aguinaldo dieciochero?

Esta tradición dieciochera -y también de Navidad- es uno de los beneficios más valorados por los empleados.

A pocos días de la llegada de septiembre, muchos trabajadores y trabajadoras comienzan a preguntarse por un beneficio que ya se ha vuelto una tradición e incluso parte del presupuesto familiar.

Se trata del conocido aguinaldo, que es recibido por parte de trabajadores para Fiestas Patrias o para la Navidad.

Keren Castellano, directora de To Contact, comentó que este beneficio “va más allá de lo económico” e “impacta directamente en la emocionalidad de los colaboradores. Lo que genera un mayor nivel de compromiso y de confianza, y se traduce en un mayor nivel de productividad para la empresa”.

Un estudio de Laborum indicó que más de la mitad de los trabajadores cree que no recibirá aguinaldo en estas Fiestas Patrias y que más del 40% señala que lo usará para pagar sus deudas, el 31% lo hará para comprar mercadería, el 20% para disfrutar de las fiestas, mientras que un 6% usará el aguinaldo para organizar un asado y un 2% para pagar regalos de Navidad.

“Quienes lo van a recibir lo van a destinar sobre todo a pagar sus deudas. El beneficio dejó de ser un aporte para poder celebrar y pasó a ser un alivio frente al alto costo de la vida, pudiendo reflejar cómo la situación económica está marcando nuestras tradiciones más emblemáticas”, señaló Diego Tala, director de Laborum.cl en Jobint.

Aguinaldo dieciochero: Modalidad de pago y monto

Respecto a la modalidad de pago, la gran mayoría prefiere un depósito o dinero en efectivo por sobre otros medios.

Este dato también es confirmado por otros estudios. Cristián Briceño, director de Marketing y Estrategia de Edenred, indicó que “según nuestro estudio, la modalidad de entrega preferida por los trabajadores es el bono efectivo o transferencia, con un 50%. Mientras que un 18% se inclina por gift card, y otro 18% por tarjetas de alimentación”.

En cuanto al monto que reciben las personas trabajadoras como aguinaldo, el estudio de Laborum, más de un 60% cree que recibirá menos de $50.000 y solo 13% sobre $100.000.

“Entendemos que no son tiempos fáciles, pero por pequeño que sea la entrega de un aguinaldo, puede ser también percibido como un reconocimiento a los y las trabajadoras por sus esfuerzos. Eso evidentemente puede favorecer su motivación y su sentido de valoración”, afirmó Daniela Sannino, directora de Psicología de la Universidad del Alba.

¿Es obligatorio pagar aguinaldo?

Si bien el pago de aguinaldo no está definido como una obligación, hay algunos aspectos que lo hacen tener ese carácter. Por ejemplo, si es un derecho adquirido que se ha pagado de forma recurrente en el pasado, se puede hacer exigible.

Así lo explica Gloria Quinteros, abogada y académica de la Universidad Central: “Si es que es establecido en un contrato individual o en un contrato colectivo y, por lo tanto, se encuentran las voluntades tanto del empleador como del trabajador/es, va a constituir efectivamente una obligación de pago en los períodos que se haya convenido en este tipo de contratos”.

Sea obligación pagarlo o no, el aguinaldo es uno de los beneficios más valorados por los empleados (61%), incluso por sobre una celebración interna (3%).