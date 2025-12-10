Fed recorta tasa por tercera vez consecutiva: Powell apunta a los aranceles de Trump por sobreimpulso inflacionario

La Reserva Federal volvió a bajar la tasa de interés frente a los debilitamientos que sufre el mercado laboral estadounidense. El presidente de la Fed aseguró que las tarifas que ha aplicado el presidente Trump "son lo que están causando la mayor parte del sobreimpulso inflacionario".

(CNN) – La Reserva Federal volvió a bajar el miércoles las tasas de interés en un esfuerzo continuo por mantener intacto el mercado laboral, a pesar de las objeciones de varios funcionarios clave de la Reserva Federal que creen que el banco central debería priorizar el mayor costo de vida.

La mayoría de los responsables políticos votaron a favor de reducir la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto por tercera vez consecutiva, a un rango de entre 3,5% y 3,75%, el nivel más bajo en más de tres años.

Los recortes de tasas de este año fueron una respuesta a crecientes señales de un debilitamiento del mercado laboral, incluyendo un crecimiento del empleo inusualmente lento y un mayor desempleo entre los jóvenes y las minorías.

Recortes en 2026

Los funcionarios de la Reserva Federal pronosticaron un recorte de tasas para el próximo año, según las nuevas proyecciones trimestrales medianas recién publicadas. Ese es el mismo número de recortes que predijeron en septiembre, la última vez que se realizaron tales proyecciones.

Pero es importante reconocer que estas son en realidad sólo predicciones, y lo que finalmente suceda podría cambiar a medida que los funcionarios aprendan más sobre cómo se desarrollan las condiciones económicas.

Powell apunta a tarifas por sobreimpulso

La inflación ha aumentado ligeramente este año, alejándose aún más del objetivo de inflación anual del 2% de la Reserva Federal. La última lectura del índice de precios del Gasto de Consumo Personal (GCP), el indicador preferido del banco central, situó la inflación anual en el 2,8%.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, culpó a los amplios aranceles que el presidente Donald Trump implementó a lo largo de este año por la mayor parte de ese problema.

“La cuestión de la inflación, y somos muy conscientes de que ya es una realidad, es que si se eliminan los aranceles, la inflación se sitúa por debajo del 2%”, declaró Powell a la prensa el miércoles. “En realidad, son los aranceles los que están causando la mayor parte del sobreimpulso inflacionario”.