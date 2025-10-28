Falabella se enfrenta al Serviu: Exigen pago de casi $4 mil millones por venta de terreno ubicado en San Joaquín

Una sociedad del grupo Falabella apuntó contra el organismo público por una deuda que, acusa, se debería haber pagado en abril pasado.

Una de las sociedades del grupo Falabella –Inmobiliaria Rentas Dos– presentó el pasado 10 de octubre una demanda ejecutiva de obligación de dar en contra del Serviu Metropolitano.

¿El motivo? Hacer cumplir la obligación de pagar el precio de una propiedad ubicada en San Joaquín, cuyo valor es de 98 mil UF, lo que equivale a unos $3.878 millones.

Según los antecedentes revelados por Diario Financiero, se trata de un inmueble ubicado en Vicuña Mackenna 3.333, y cuyo contrato de compraventa con el Serviu se firmó el 17 de diciembre de 2024.

El querellante plantea que el Serviu compró la propiedad para realizar un proyecto habitacional para las familias integrantes del Conjunto Habitacional Wagner.

Sobre este punto, se sostiene que -luego de celebrado el contrato de compraventa el pasado 13 de febrero- se realizó la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel.

En la querella, apuntan a que “el Serviu debía pagar a Rentas Dos a más tardar el 14 de abril de 2025 el precio del contrato. Sin embargo, hasta la fecha la ejecutada se mantiene en mora del pago de su deuda de 98.000 UF, motivo por el cual a nuestra representada no le queda más remedio que acudir a la judicatura para lograr el cumplimiento forzado de la obligación“.

Además, sostiene que el Serviu “adicionalmente adeuda a esta parte los intereses legales, los que se seguirán devengando diariamente hasta el pago íntegro y efectivo de la deuda”.