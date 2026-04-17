Grupo Falabella impulsa salto a México: Mallplaza explora compra de malls ya operativos

La filial de centros comerciales del Grupo Falabella inició estudios para ingresar al mercado mexicano, con foco en adquisiciones y ciudades estratégicas. La decisión aún no está tomada y se analiza su rentabilidad y riesgos.

Mallplaza comenzó a evaluar su eventual ingreso a México, en una movida que podría marcar un nuevo paso en la expansión regional del Grupo Falabella, según consignó Diario Financiero.

De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, la iniciativa surgió tras conversaciones internas dentro del holding, donde se planteó la posibilidad de replicar en ese país la estrategia aplicada previamente en Perú y Colombia.

Por ahora, la compañía no ha tomado una decisión definitiva. Equipos internos trabajan en modelaciones financieras para medir la rentabilidad del negocio y los riesgos asociados a desembarcar en un mercado de mayor escala y complejidad.

Entre los criterios que se analizan aparece la selección de ciudades con menor nivel de conflictividad y mejores perspectivas de crecimiento. También se considera aprovechar la presencia previa de Falabella en México, especialmente a través de Sodimac, que ya opera en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Veracruz.

En cuanto al modelo de entrada, la principal alternativa es la adquisición de centros comerciales en operación, lo que permitiría acelerar el posicionamiento en el mercado. No obstante, no se descarta el desarrollo de nuevos activos en el mediano plazo.

Consultada por esta opción, la compañía evitó confirmar planes concretos y señaló que su foco actual está en consolidar su liderazgo en la región andina. En esa línea, destacó que opera 37 centros urbanos en Chile, Perú y Colombia.

Además, Mallplaza impulsa un plan de crecimiento por US$600 millones, orientado a fortalecer su estrategia y consolidar su presencia en los mercados donde ya tiene operaciones.

Actualmente, Chile sigue siendo su principal mercado, con 17 centros comerciales y cerca de 1,4 millones de metros cuadrados de superficie arrendable. Perú y Colombia completan su presencia regional, con altos niveles de ocupación que superan el 95%.

Las mismas fuentes señalan que la compañía ha seguido históricamente la huella de Falabella para expandirse en la región, aunque no todos los mercados donde el grupo tiene presencia han sido considerados viables.

En ese contexto, México aparece como una oportunidad relevante, pero aún en evaluación, en un escenario donde la empresa busca equilibrar crecimiento con control de riesgos antes de dar un nuevo salto internacional.