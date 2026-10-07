Una exministra de Boric y un fiscal de la ABIF: Los candidatos del Gobierno para nuevos comisionados de la CMF

El presidente José Antonio Kast definió los dos candidatos que propondrá al Senado para ocupar los cupos de comisionados de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que quedan vacantes este mes. La decisión llegó a través de un oficio formal ingresado al Senado, que ahora deberá someter ambos nombres a votación.

Los cargos corresponden a Augusto Iglesias y Bernardita Piedrabuena, quienes completan este jueves 8 de octubre sus seis años como comisionados. Ambos habían sido designados en 2020, en una nominación impulsada por el entonces presidente Sebastián Piñera y ratificada por el Senado en esa oportunidad.

Gobierno propone a Macarena Lobos y Juan Esteban Laval

Para reemplazarlos, el Gobierno eligió a Macarena Lobos Palacios y Juan Esteban Laval Zaldívar. De aprobarse su nominación, ambos integrarían el Consejo de la CMF por un período de seis años.

Lobos es abogada de la Universidad de Chile y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Acumula una extensa trayectoria en el Estado: entre 2022 y 2026 fue subsecretaria y luego ministra de la Segpres durante el gobierno de Gabriel Boric.

Antes de eso, fue coordinadora legislativa del Ministerio de Hacienda y ocupó la Subsecretaría de esa cartera entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, en la segunda administración de Michelle Bachelet.

Laval, por su parte, llega desde el mundo gremial del sector financiero. Es abogado y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Desde mayo de 2014 ejerce como fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).

Antes fue socio del estudio Larraín, Rencoret & Urzúa Abogados, entre 2012 y 2014, y abogado jefe del Banco Central entre 2004 y 2012.

Senado deberá ratificar las nominaciones

De aprobarse ambas nominaciones, Lobos y Laval se sumarían a un Consejo que hoy preside Catherine Tornel, e integran además Beltrán de Ramón y Osvaldo Adasme. El organismo quedaría así con una conformación mixta entre nombramientos heredados de administraciones anteriores y las primeras designaciones directas del actual Gobierno.

Para prosperar, la nominación necesita el respaldo de cuatro séptimos de los senadores en ejercicio, un quórum que obliga al Ejecutivo a sumar votos de oposición. Tras darse cuenta de la propuesta en la Sala, el oficio pasó a la Comisión de Hacienda del Senado, instancia por la que deberá transitar antes de la votación final.