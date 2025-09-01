Estudio de Libertad y Desarrollo proyecta un aumento del 50% en costos laborales para 2033

Dando cuenta del aumento en los costos de contratación que habrían generado medidas como el aumento del sueldo mínimo, desde el centro de estudios fueron enfáticos en la necesidad de mitigar estos efectos con otras acciones.

La crisis del mercado laboral no golpea solo a las y los desempleados, pues también impacta el aumento de los costos laborales que complicaría a los empleadores.

Cristián Lira, dueño del Bar Las Tejas de Paseo Bulnes, en pleno centro de Santiago, comentó que “se carga mucho el peso y eso perjudica para dar más trabajo”.

En ese sentido, la reducción de la jornada laboral a 40 horas -de manera progresiva-, el aumento del salario mínimo y la reforma previsional serían factores que han incidido en el complejo panorama laboral. Al menos así lo señala un estudio de Libertad y Desarrollo.

Ingrid Jones, economista del centro de estudios, detalló que las empresas con mayor concentración de trabajadores son las que, por ejemplo, han sufrido de mayor manera el aumento del sueldo mínimo, pues cuentan con mucha más cantidad de empleados con este ingreso.

De manera tal, proyectan que en ocho años más, para 2033, el costo del empleo habría aumentado un 50%.

En el análisis del centro de estudios contemplan que en el caso del aumento del salario mínimo habría incidido en un 29% del incremento de los costos, seguida por la reducción de la jornada laboral en un 3% y la reforma previsional en un 1,3%, resultando en un total -descontando inflación- de un 23,7% de incremento en los costos entre 2023 y 2025.

En el mundo empresarial ya planteaban durante las discusiones sobre estos tres ámbitos que estos podían significar efectos posteriores en la contratración.

Susana Jiménez, presidenta de la CPC, señaló que “a medida que tú le pones más dificultades o costos a la contratación, por supuesto los primeros afectados son las pymes. Ellos son particularmente intensivos en la mano de obra y donde se da mayoritariamente los salarios mínimos”.

Esto es reafirmado por las propias pymes. El presidente de la Confederación Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Héctor Sandoval, comentó que al proyectarlo en el tiempo es obviamente mayor el costo de contratar.

“Cuando se anuncia un sueldo vital que va a encarecer la mano de obra creo que los acentos están mal puestos”, agregó Sandoval.

Desde el Gobierno, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, aseguró que estarán monitoreando la evolución del desempleo y también de las contrataciones junto a las propias pymes y mayores empresas, de manera tal de poder mitigar cualquier efecto negativo.