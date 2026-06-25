Hoy se celebra el Día Mundial de The Beatles: El origen de una fecha que conecta a millones de fans en el mundo

El 25 de junio se celebra el Día Mundial de los Beatles, una fecha que conmemora uno de los momentos más significativos en la historia de la banda. Todo se remonta al 25 de junio de 1967, cuando The Beatles ingresaron al Estudio Uno de Abbey Road, en Londres, para interpretar en vivo “All You Need Is Love” como parte del programa ‘Our World’ de la BBC. Aquella transmisión, la primera vía satélite a nivel internacional, llegó a un estimado de 400 millones de personas en todo el mundo.

De una idea de una fan a un reconocimiento oficial de Apple Corps

La celebración nació en 2009, cuando la seguidora Faith Cohen decidió conmemorar esa fecha histórica. Desde entonces, el Día Mundial de los Beatles creció de manera orgánica, con conciertos homenaje en Tokio, exposiciones temáticas en Nueva York, cantos colectivos en Buenos Aires y reuniones de fans en Liverpool.

Este año, la fecha alcanzó un hito adicional: Apple Corps Ltd., la empresa fundada por la banda para gestionar sus negocios creativos, reconoció formalmente la celebración. Su CEO, Tom Greene, escribió a Cohen que el mensaje de la banda “habla de algo vital para la comunidad, la conexión y el poder de unir a las personas”.

Como parte de la conmemoración, se lanzó gratuitamente en YouTube una versión coloreada de la actuación original de 1967, disponible por primera vez en línea, para que los fans la revivan y compartan sus reacciones en el chat en vivo.

El legado de la banda continúa proyectándose hacia el futuro: en 2027 abrirá 3 Savile Row, escenario de su célebre concierto en la azotea, como primera experiencia oficial para seguidores, y en abril de 2028 llegará a los cines una saga de cuatro películas dirigidas por Sam Mendes, protagonizada por Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn.