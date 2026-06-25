Apple sube hasta US$ 200 los precios de sus productos por la escasez global de chips de memoria

(CNN – CNN Chile) — Apple subió los precios de varios de sus productos más populares, incluyendo el MacBook y el iPad, como consecuencia del alza en los costos de los chips de memoria y almacenamiento provocada por el boom de la inteligencia artificial.

Entre los productos afectados está el Neo, el MacBook de entrada de Apple, que pasó de US$ 599 a US$ 699. El iPad más económico subió de US$ 349 a US$ 449, mientras que el iPad Mini tuvo un alza de US$ 100, llegando a US$ 599.

Otros productos también se vieron impactados: el Apple TV subió de US$ 129 a US$ 199, el visor Apple Vision Pro aumentó US$ 200 hasta los US$ 3.699, y el parlante HomePod pasó de US$ 299 a US$ 349, según información de CNN.

Apple culpa al boom de los centros de datos de IA

En un comunicado, Apple explicó que el creciente número de centros de datos dedicados a inteligencia artificial “ha creado un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento”, y que la compañía “nunca había visto un alza de precio de un componente tan grande y tan rápida”.

Las acciones de Apple cayeron 4,5% la mañana del jueves, camino a registrar su peor día en cuatro meses.

La reacción del mercado se produce apenas una semana después de que el CEO Tim Cook advirtiera sobre un próximo “shock de precios”, calificando los aumentos como “inevitables” debido a la escasez de chips de memoria.