Estudio de Laborum: Salario promedio esperado por trabajadores cayó en 2,8% en 2025

Las pretenciones de sueldo muestran una baja en lo que va de 2025, según indica el más reciente Index del Mercado Laboral, estudio que además reveló cuáles son las áreas más buscadas por las empresas.

Laborum dio a conocer los resultados de su más reciente Index del Mercado Laboral, donde destaca que el salario promedio que esperan las y los trabajadores de nuestro país cayó un 2,8% en el acumulado de 2025, siendo agosto el mes más bajo en lo que va del año.

Las cifras obtenidas en el estudio da cuenta que en agosto el sueldo pretendido fue de $1.102.813, lo que representa una caída del 1,6% respecto a julio de este año.

Al hacer la comparación con agosto 2024, en cambio, es posible apreciar un alza interanual del 1,2%.

“En agosto, el salario pretendido promedio cayó a $1.102.813, su nivel más bajo desde septiembre del año pasado. Aunque la inflación mensual fue nula, el IPC acumula un 4,0% en los últimos doce meses, mientras que la renta solicitada sólo creció un 1,2%. Esto evidencia que los salarios requeridos se encuentran lejos de la inflación y que persiste la moderación en las expectativas salariales de los chilenos”, explica Diego Tala, director de Laborum.cl en Jobint.

Por otro lado, al analizar la brecha del salario requerido según género es posible detectar que por tercer mes consecutivo sigue a la baja, llegando al 8,8%, 0,2 puntos porcentuales menos que el mes anterior. Esto, indican desde Laborum, representa la menor diferencia entre sueldos pretendidos por hombres y mujeres desde mayo de 2020.

Otras de las cifras que arrojó esta edición del estudio de Laborum indicaría que el segmento de personas menores de 30 años y también aquellos entre los 30 y 45 años han alcanzado su menor nivel en lo que va de 2025:

Mientras en menores de 30 años disminuyó un 2,2%, pasando de $917.818 en julio a $897.775 en agosto.

En el caso del segmento 30-45 años, la disminución fue de 1,5%, pasando de $1.215.576 en julio a $1.197.775 en agosto.

¿Dónde se buscan los sueldos más altos?

Para el caso de menores de 30 años, los puestos enfocados en Liderazgo de Proyecto cuentan con la pretención de sueldo más alta, alcanzando los $2.250.000 en dicho grupo etario. Por otro lado, en el mismo segmento quienes esperan la renta más baja son cargos de Operaciones, llegando a $475.000.

Al revisar el segmento 30-45 años, sigue siendo el mismo tipo de cargo el que recibe la pretención de salario más elevada: Liderazgo de Proyecto, con un sueldo esperado que promedia los $2.500.000, mientras que Trabajo Social es la más baja con $500.000.

Finalmente, en el segmento de mayores de 45 años, Liderazgo de Proyecto es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido con $3.000.00. En la parte más baja está Casinos con $525.000.

¿Qué buscan las empresas?

Al mirar qué ocurre desde el lado de los contratantes, o sea, las empresas, los puestos más buscados son: