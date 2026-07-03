“Espero muy buenas novedades”: Ministro Quiroz anticipa una baja de hasta $100 por litro en el precio de las bencinas la próxima semana

El jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, adelantó este viernes que las bencinas registrarán una baja de hasta $100 por litro, la que será oficializada una vez que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publique su reporte.

“Prometimos que cuando la guerra terminara, los precios iban a volver y caer conforme fueran cayendo los precios internacionales (…) Esperamos hacer ajustes similares, del orden de $100 por litro, la próxima semana”, anunció a su llegada al ex Congreso Nacional.

Este ajuste se verá reflejado en el informe que la empresa estatal publicará el próximo miércoles 8 de julio, tras cumplirse las tres semanas establecidas para la actualización de los precios de los combustibles.

Asimismo, el titular de Hacienda reiteró que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) continúa vigente y afirmó que “la semana que viene vamos a tener, espero, muy buenas novedades en términos de baja de precio”.

En ese contexto, el secretario de Estado explicó que el precio de las gasolinas no solo responde al valor internacional del petróleo, sino también a otros factores, como los costos de refinación, que actualmente son más altos debido a los conflictos internacionales y a la destrucción de infraestructura clave.

“¿Las gasolinas han caído de precio en el mundo? Sí, han caído de precio. ¿Van a bajar en Chile? Sí, van a bajar en Chile en cifras cercanas a $100. Ahora, si es más que eso o mucho más que eso, va a depender de cómo se vaya reponiendo la capacidad de refinación en el mundo y de que eso permita que la gasolina también baje”, cerró.