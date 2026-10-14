Escondida y Sindicato N°2 cierran negociación colectiva con nuevo contrato hasta 2029 tras rechazar dos ofertas

El Sindicato N°2 de Minera Escondida informó este miércoles el término de su negociación colectiva 2026 con BHP, luego de que las partes alcanzaran durante la madrugada un preacuerdo que fue sometido a votación de las bases.

Los trabajadores aprobaron con un 64% de los votos la oferta de Minera Escondida del 14 de octubre. Con esto, el nuevo contrato colectivo regirá entre 2026 y 2029.

Trabajadores aprobaron oferta tras rechazar dos propuestas previas

El sindicato explicó que el proceso incluyó el rechazo de dos ofertas anteriores de la empresa y la instalación de un campamento de huelga en las afueras de la faena.

Según la organización, esa presión llevó a la empresa a entregar nuevos beneficios, entre ellos una asignación de zona, un bono de vacaciones y un reembolso educacional para los trabajadores.

El acuerdo también mejora bonos ya existentes, como el de resultados extraordinarios, el de continuidad operacional y el de movilización, además de ampliar beneficios para las mujeres trabajadoras en situación de maternidad y las asignaciones de sala cuna.

El sindicato agregó que también se obtuvo un bono por el término de la negociación.

Mediación de la Dirección del Trabajo

El acuerdo se concretó luego de un proceso de mediación ante la Dirección del Trabajo, instancia que se abrió después de que los trabajadores aprobaran la huelga durante la negociación colectiva.

El organismo actuó como tercero imparcial, generando condiciones para mantener el diálogo y acercar posiciones entre la empresa y el sindicato.

El director nacional del Trabajo, David Oddó, quien se encontraba en la región de Antofagasta, valoró el cierre del acuerdo y el rol técnico del Servicio en el proceso.

“Este resultado demuestra el valor que tiene el diálogo cuando existen instituciones, reglas claras y disposición de las partes para construir acuerdos. La Dirección del Trabajo no reemplaza a quienes negocian ni impone soluciones. Nuestro rol es generar las condiciones para que trabajadores y empleadores puedan conversar, acercar posiciones y construir sus propios acuerdos”.

Oddó agregó que, en momentos complejos de una negociación, el deber del organismo es poner a disposición de las partes su capacidad técnica e institucional, y remarcó que el acuerdo final pertenece a las partes, en el marco de las facultades que le otorga la legislación laboral.