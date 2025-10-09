“Es posible, pero con cambios legales”: Klaus Schmidt-Hebbel por propuesta de José Antonio Kast de reducir el gasto fiscal en US$ 6.000 millones en 18 meses

Sobre la propuesta de Evelyn Matthei -carta presidencial del economista- sostuvo que "propone cortar una cifra mayor, 8.000 millones, pero en cuatro años, nos queda un promedio de 2.000 millones por año, que parece más fácil, pero también esos 8.000 millones sin duda que requieren algunos cambios legales".

El economista Klaus Schmidt-Hebbel aseguró que “es posible” concretar la propuesta del candidato presidencial José Antonio Kast de reducir el gasto fiscal en unos US$ 6.000 millones en 18 meses.

Sin embargo, en diálogo con Agenda Económica, afirmó que para ello se deberán realizar “cambios legales”.

“Yo creo que es posible con cambios legales, complementarios precisamente a los actos administrativos discrecionales, que son los que están en el poder del gobierno próximo y también de este gobierno. Yo no quiero calificar, porque francamente yo no tengo la experticia tan detallada como decir es factible o no es factible, con cambios legales y con decisión administrativa llegar a los 6.000 millones en 18 meses”, indicó.

Sobre la propuesta de Evelyn Matthei -carta presidencial del economista- sostuvo que “propone cortar una cifra mayor, 8.000 millones, pero en cuatro años, nos queda un promedio de 2.000 millones por año, que parece más fácil, pero también esos 8.000 millones sin duda que requieren algunos cambios legales”.

“La Comisión Asesora para la Reforma del Gasto Público, la que llamó e instauró, y le aplaudo por eso, doña Javier Martínez, la actual directora del presupuesto, emitió un informe estupendo, todos los chilenos podrían leerlo porque está escrito más o menos en simple, son cinco economistas de tendencias muy distintas, de izquierda, centro y derecha, que se pusieron de acuerdo y por unanimidad propusieron 34 medidas, también para que se ejecuten varias de estas medidas en este ejercicio presupuestario de la Ley de Presupuestos propuesta del Congreso ahora y que está en discusión ahora. Lamentablemente, muy pocas de esas medidas se han reflejado, y muchas de ellas se han dejado a un lado”, cerró.