A partir de enero de 2026: Informan alza de retención de impuestos para independientes que emiten boletas de honorarios

La medida responde a lo establecido por la ley 21.133. De 2019 hasta 2028 se experimentará un alza gradual de la retención.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que a partir del 1 de enero de 2026 habrá un aumento en el monto que se retiene a trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios.

De esa manera, el porcentaje subirá de 14,5% a 15,25%, es decir, “un incremento de 0,75 puntos porcentuales respecto a lo retenido en 2025”.

Esta modificación en la retención, que se aplicará en forma automática en el sistema del SII, cada vez que el contribuyente emita una boleta, se debe a lo estipulado por la Ley 21.133 de 2019, la cual “fijó la cotización obligatoria para trabajadores independientes a fin de incorporarlos progresivamente al sistema de protección social otorgándoles las mismas coberturas que tienen los trabajadores dependientes”.

Debido a ello, el alza de la retención continuará en forma gradual hasta 2028 de la siguiente manera:

2019-2026: Incremento anual de 0,75%

2027: Aumento de 0,75% (alcanzando 16%)

2028: Aumento de 1% (llegando a 17% total)

El Servicio entregó un ejemplo para graficar la modificación que se realizará en 2026: “Si cobraste $100.000 por una prestación de servicios. La retención en 2026 será 15,25%, es decir, $15.250 (sobre lo que cobraste). Por tanto, recibirás la suma final de $84.750”.