Negocios sii

A partir de enero de 2026: Informan alza de retención de impuestos para independientes que emiten boletas de honorarios

Por CNN Chile

26.12.2025 / 15:01

{alt}

La medida responde a lo establecido por la ley 21.133. De 2019 hasta 2028 se experimentará un alza gradual de la retención.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que a partir del 1 de enero de 2026 habrá un aumento en el monto que se retiene a trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios.

De esa manera, el porcentaje subirá de 14,5% a 15,25%, es decir, “un incremento de 0,75 puntos porcentuales respecto a lo retenido en 2025”.

Esta modificación en la retención, que se aplicará en forma automática en el sistema del SII, cada vez que el contribuyente emita una boleta, se debe a lo estipulado por la Ley 21.133 de 2019, la cual “fijó la cotización obligatoria para trabajadores independientes a fin de incorporarlos progresivamente al sistema de protección social otorgándoles las mismas coberturas que tienen los trabajadores dependientes”.

Debido a ello, el alza de la retención continuará en forma gradual hasta 2028 de la siguiente manera:

  • 2019-2026: Incremento anual de 0,75%
  • 2027: Aumento de 0,75% (alcanzando 16%)
  • 2028: Aumento de 1% (llegando a 17% total)

El Servicio entregó un ejemplo para graficar la modificación que se realizará en 2026: “Si cobraste $100.000 por una prestación de servicios. La retención en 2026 será 15,25%, es decir, $15.250 (sobre lo que cobraste). Por tanto, recibirás la suma final de $84.750”.

DESTACAMOS

País Multas por incumplir feriados irrenunciables de Navidad y Año Nuevo pueden superar $1.3 millones por trabajador

LO ÚLTIMO

Tendencias ¿Se puede comprar una isla en Chile? Conoce el precio de una a la venta ubicada en Ranco
A partir de enero de 2026: Informan alza de retención de impuestos para independientes que emiten boletas de honorarios
5 accidentes más comunes en Chile y cómo un buen seguro de auto marca la diferencia
Nueva variante de influenza H3N2 en la región: Salud prepara vacuna y medidas preventivas en Chile
Censo 2024: 54% de las personas utiliza transporte público para ir a sus trabajos
Un urólogo desmiente el mayor temor de los ciclistas: Andar en bicicleta no daña la próstata ni causa disfunción eréctil