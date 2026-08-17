Enel Green Power construirá central híbrida de energía solar y almacenamiento en Antofagasta

Enel Chile, a través de su filial Enel Green Power Chile, inició la construcción de un nuevo sistema de almacenamiento de energía en baterías, denominado Finis Terrae BESS, que se integrará al parque fotovoltaico en operación Finis Terrae, ubicado en la Región de Antofagasta.

Con esta iniciativa, la central pasará a operar como una planta híbrida que combinará generación solar y almacenamiento en un mismo sitio.

El sistema de almacenamiento contará con una potencia de 100 MW en el punto de interconexión, lo que permitirá almacenar la energía renovable generada por el parque solar para inyectarla posteriormente al Sistema Eléctrico Nacional cuando las condiciones del sistema lo requieran.

Según indicó la compañía, la energía almacenada podrá inyectarse en horarios sin restricciones de transmisión, lo que garantizaría una operación más confiable y reduciría la dependencia de plantas térmicas.

Esto, señaló Enel, contribuiría a evitar emisiones de gases de efecto invernadero y a promover un sistema eléctrico más limpio.

El proyecto también contempla la implementación de tecnología Grid Forming, que permite que los inversores de la planta funcionen de manera similar a los generadores eléctricos tradicionales.

Según explicó la empresa, esta tecnología ayuda a mantener estable la tensión y la frecuencia de la red, características que otorgan mayor estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional.

Capacidad anual equivalente al 12% de la energía del embalse Pangue

Finis Terrae BESS tendrá una capacidad de almacenamiento anual estimada de 168 GWh. De acuerdo con Enel, esta cifra equivale aproximadamente al 12% de la energía potencial almacenada en el embalse de la central hidroeléctrica Pangue, cifra que la compañía entregó como referencia para dimensionar el proyecto.

La iniciativa se suma a los proyectos BESS Las Salinas y Azabache BESS, que actualmente se encuentran en proceso de construcción. Con ello, Enel alcanza una capacidad de almacenamiento que supera los 730 MW entre proyectos en operación y en construcción.

La compañía señaló que los sistemas BESS cumplen un rol clave en la cadena de generación eléctrica, ya que permiten desplazar la curva de producción de fuentes renovables y asegurar una entrega eficiente de energía en los momentos en que el sistema lo requiere.

Enel calificó el inicio de esta construcción como otro hito dentro de su estrategia de hibridación, que busca combinar generación renovable y almacenamiento para maximizar el valor de sus activos y aumentar la flexibilidad operativa.