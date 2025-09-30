Encuesta hogares del Banco Central: La mitad gana menos de $1,1 millones y hay más vehículos que viviendas propias

El sondeo, que se realiza cada tres años, incluye datos de ingresos, endeudamiento, ahorro y tenencia de activos, arrojando resultados clave para entender el presente económico de las familias en el país.

Una nueva versión de la Encuesta Financiera de Hogares (EFH), elaborada por el Banco Central, entrega una visión detallada sobre cómo viven financieramente los hogares chilenos.

El estudio, que se realiza cada tres años, incluye datos de ingresos, endeudamiento, ahorro y tenencia de activos, arrojando resultados clave para entender el presente económico de las familias en el país.

Cabe mencionar que el EFH 2024 se basó en entrevistas realizadas a 4.649 hogares distribuidos a lo largo del país como metodología.

Este instrumento estadístico es clave para el Banco Central, ya que permite elaborar diagnósticos más precisos sobre el estado de la economía familiar chilena y su influencia en la estabilidad financiera nacional.

Hogares más pequeños y unipersonales en alza

Uno de los cambios más significativos observados en la EFH 2024 es la disminución sostenida en el tamaño de los hogares.

En comparación con 2017, el promedio de integrantes por hogar bajó de 3,2 a 2,7 personas. Al mismo tiempo, los hogares unipersonales —aquellos compuestos por una sola persona— pasaron del 14 % al 25 %, marcando una tendencia demográfica que impacta también en los patrones de consumo y ahorro.

Distribución de ingresos: La mitad gana menos de $1,1 millones

La encuesta divide a los hogares en tres estratos según sus ingresos mensuales totales:

50 % de los hogares (estrato 1): hasta $1.168.760.

30 % (estrato 2): entre $1.168.761 y $2.464.972.

20 % (estrato 3): más de $2,4 millones.

Estas cifras consideran todos los ingresos del hogar, incluyendo sueldos, pensiones, subsidios y rentas de inversión.

El Banco Central advierte que los niveles actuales se asemejan a los de 2017, luego del repunte atípico de 2021 producto de las ayudas estatales.

Activos: Más vehículos que viviendas propias

El 85 % de los hogares reporta poseer algún tipo de activo, ya sea financiero o no financiero (sin contar lo administrado por las AFP).

En el ámbito financiero, los principales instrumentos son:

Cuentas corrientes (25,9 %).

Cuentas de ahorro (16,1 %).

Fondos mutuos u otras inversiones (6,1 %).

En los activos no financieros, lideran:

Vehículos particulares (55 %).

Vivienda principal (52,1 %).

Otras propiedades (14,4 %).

Pese a esto, el informe advierte que la tenencia de vivienda propia disminuye, especialmente en los hogares de ingresos bajos y medios.

En esos grupos, la proporción de propietarios cayó del 61 % y 63 % en 2017, al 45 % y 55 %, respectivamente.

Endeudamiento: Consumo lidera, pero cae respecto a 2017

La mitad de los hogares (51 %) mantiene algún tipo de deuda, siendo el crédito de consumo el más común (39 %).

Le siguen:

Créditos hipotecarios (16,5 %).

Deudas por educación (9,7 %).

Créditos automotrices (4,5 %).

Otras deudas (6 %).

Respecto al informe de 2017, se evidencia una baja generalizada en la tenencia de deuda, especialmente en créditos de consumo y en aquellos otorgados por casas comerciales.

Un hogar representativo del estrato más bajo destina alrededor del 26 % de sus ingresos al pago de deudas, cifra estable frente al mismo período anterior.

En cuanto a la percepción de carga financiera: