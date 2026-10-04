Encuesta Criteria: Un 62% cree que la situación económica del país está peor que hace 6 meses y un 48% considera que también empeoró su situación personal

Este domingo se dio a conocer una nueva edición de la Encuesta Criteria, la que abordó una de las principales preocupaciones ciudadanas del país: la economía.
En este contexto, el sondeo reveló que un 62% de los encuestados considera que la situación económica del país está peor que hace seis meses y solo un 8% considera que está mejor. Esto equivale a 13 puntos porcentuales más que en agosto.
Respecto de la situación económica del hogar, un 48% de los entrevistados aseguró que está peor que hace seis meses y un 10% sostuvo que está mejor.
En empleo, 64% considera que la posibilidad de encontrar o mejorar un puesto de trabajo está peor y solo 5% que está mejor.
Respecto a las expectativas para los próximos seis un 49% cree que la situación económica del país empeorará y 23% que mejorará.
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