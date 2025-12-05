Negocios bencinas

Enap informa precios de las bencinas para la segunda semana de diciembre: Revisa aquí los valores

Por CNN Chile

05.12.2025 / 08:23

Solo uno de los combustibles registró variaciones en su valor.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe de Precios de Combustibles para la segunda semana de diciembre, que va desde este jueves 4 al miércoles 10.

La compañía señaló que entre sus funciones principales está “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Y aclararon que Enap “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Asimismo, la estimación de los precios de los combustibles considera los siguientes antecedentes:

Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de EE. UU.) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles, como el costo de transporte marítimo hacia Chile
Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO)
Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP)

Estimación de los precios de las bencinas

  • 0,0 pesos por litro en el precio de la gasolina de 93 octanos
  • 0,0 pesos por litro en el precio de la gasolina de 97 octanos
  • -3,5 pesos por litros en el precio del kerosene
  • 0,0 pesos por litro en el precio del diésel
  • 0,0 pesos por litro en el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso vehicular

