Enap informa precios de las bencinas desde el 11 de septiembre: ¿Suben, bajan o se mantienen?

Los valores regirán entre este jueves 11 y el próximo miércoles 17 de septiembre.

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó su Informe Semanal de Precios de Combustibles, donde detalla las variaciones de los precios de gasolina, kerosene, diésel y GLP que regirán a partir de este jueves 11 de septiembre.

Entre sus principales funciones, la Enap debe “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Cabe recordar que Enap “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo.

Precios de las bencinas: ¿Suben, bajan o se mantienen?

Para esta semana, así se distribuirá la variación estimada en el valor de los combustibles: