Enap informa precios de las bencinas para la última semana de septiembre: ¿Suben, bajan o se mantienen?

El organismo publicó en su informe las variaciones en los valores de la gasolina de 93 y 97 octanos, kerosene, diésel y GLP.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó su Informe Semanal de Precios de Combustibles, detallando los valores de la gasolina, kerosene, diésel y GLP para la última semana de septiembre.

La empresa indicó que entre sus funciones principales está “la de comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Asimismo, “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

La estimación de los precios considera algunos antecedentes, como:

Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles, como el costo del transporte marítimo hacia Chile

Normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO)

Normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP)

Precios de las bencinas

De esa manera, la variación estimada del precio de las bencinas para la última semana de septiembre se distribuirá de la siguiente manera: