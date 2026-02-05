ENAP informa precios de las bencinas para la segunda semana de febrero: ¿Subieron, bajaron o se mantuvieron?

Solo uno de los combustibles registró variaciones en su valor para esta semana.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe de Precios Estimados de Combustibles para la semana del miércoles 5 al martes 11 de febrero de 2026, donde informó que solo el kerosene registrará una variación en su valor, mientras que las gasolinas, el diésel y el GLP de uso vehicular se mantendrán sin cambios.

La estatal recordó que entre sus funciones principales está comercializar derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta al público.

Además, precisó que ENAP no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno, por lo que este informe no determina valores al consumidor final, los que dependen de un mercado abierto y competitivo.

Estimación de precios para esta semana

De acuerdo con el reporte, la variación estimada por litro es la siguiente:

Gasolina 93 octanos: $0,0 por litro.

$0,0 por litro. Gasolina 97 octanos: $0,0 por litro.

$0,0 por litro. Kerosene: +$28,2 por litro.

+$28,2 por litro. Diésel: $0,0 por litro.

$0,0 por litro. GLP de uso vehicular: $0,0 por litro.

Factores considerados en el cálculo

La estimación de precios considera, entre otros elementos, los valores de importación desde mercados de referencia como la Costa del Golfo de Estados Unidos, los costos de transporte marítimo, y las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).