Negocios combustibles

ENAP informa alza en bencinas de 93 y 97 octanos: Revisa los nuevos valores

Por CNN Chile

11.02.2026 / 21:16

{alt}

En plena temporada de vacaciones, ENAP reportó alzas en los precios de las bencinas de 93 y 97 octanos para esta semana.

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su reporte sobre las variaciones en los precios de los combustibles, en medio de la temporada estival.

¿Qué indica el informe de ENAP?

Durante la segunda semana de febrero, en pleno época de vacaciones, los consumidores podrán notar alzas en algunos combustibles, de acuerdo con el siguiente detalle:

  • Bencina de 93 octanos: +$13,4 por litro
  • Bencina de 97 octanos: +$18,2 por litro
  • Diésel: -$12,3 por litro
  • Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: -$21,8 por litro
  • Kerosene: +$67,1 por litro

Cabe recordar que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el país. Su función es exclusivamente informativa, según lo establecido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

DESTACAMOS

País Trama Bielorrusa: ¿Por qué el Tribunal decidió mantener la prisión preventiva de Ángela Vivanco?

LO ÚLTIMO

Negocios ENAP informa alza en bencinas de 93 y 97 octanos: Revisa los nuevos valores
Asociación de Empresas Eléctricas: “Es posible realizar inversiones para mejorar el servicio con un impacto tarifario acotado”
Gendarmería anuncia apertura de sumario tras liberación por error de imputado en 13° Juzgado de Garantía de Santiago
Ley de Seguridad Municipal es publicada en el Diario Oficial: ¿Cuándo entra en vigencia?
Protestas en la plaza del Congreso de Buenos Aires contra reforma laboral de Milei dejan enfrentamientos, heridos y detenidos
"El dinero barato chino cuesta soberanía”: La fuerte advertencia de Estados Unidos a Perú por puerto de Chancay