ENAP informa alza en bencinas de 93 y 97 octanos: Revisa los nuevos valores

En plena temporada de vacaciones, ENAP reportó alzas en los precios de las bencinas de 93 y 97 octanos para esta semana.

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su reporte sobre las variaciones en los precios de los combustibles, en medio de la temporada estival.

¿Qué indica el informe de ENAP?

Durante la segunda semana de febrero, en pleno época de vacaciones, los consumidores podrán notar alzas en algunos combustibles, de acuerdo con el siguiente detalle:

Bencina de 93 octanos: +$13,4 por litro

Bencina de 97 octanos: +$18,2 por litro

Diésel: -$12,3 por litro

Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: -$21,8 por litro

Kerosene: +$67,1 por litro

Cabe recordar que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el país. Su función es exclusivamente informativa, según lo establecido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).