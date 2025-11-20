Enap informó alza de las bencinas para la última semana de noviembre: Revisa los valores aquí

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Cuatro de los cinco combustibles tendrán un incremento en sus precios durante la última semana de noviembre.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe de Precios de Combustibles para la última semana de noviembre, que va desde este jueves 20 hasta el miércoles 26.
La compañía señaló que entre sus funciones principales está “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.
Y aclararon que Enap “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.
Asimismo, la estimación de los precios de los combustibles considera los siguientes antecedentes:
Enap comunicó que cuatro de las bencinas experimentarán un incremento para la última semana de noviembre.
