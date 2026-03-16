¿En qué consiste el recorte del 3% del Presupuesto para todos los ministerios firmado por Hacienda?

El objetivo de la medida apunta a conseguir un ahorro de US$ 4.000 en gasto fiscal para este 2026.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó este lunes el oficio que ordena a todos los ministerios recortar su gasto en un 3%, con el objetivo de generar ahorros por cerca de US$ 3.000 millones al presupuesto fiscal.

Además de estos US$ 3.000 millones, desde Hacienda solicitaron un esfuerzo adicional para recortar US$ 1.000 millones y así llegar a una rebaja total de US$ 4.000 millones.

“Lo firmé hace poco, es lo mismo que hemos dicho antes, que la rebaja es pareja del 3% y que cada ministerio debe examinar cómo lo hace”, señaló el jefe de la cartera de Hacienda, según consignó Diario Financiero.

Este objetivo forma parte del plan del gobierno del presidente José Antonio Kast de alcanzar un recorte de US$ 6.000 millones en un plazo de 18 meses, como prometió el mandatario en su campaña presidencial.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) será el organismo a cargo de verificar que cada ministerio reduzca sus gastos en un 3%, medida que desde la oposición no ha sido vista con buenos ojos, puesto que afirmaron que no van a permitir que se reduzcan beneficios sociales.

Ante la advertencia de la oposición, la administración del presidente Kast ha sostenido que los beneficios sociales no se verán afectados. Desde el oficialismo aseveraron que el propósito del recorte es evitar que se malgasten recursos públicos, dada la situación fiscal del país.

Comité político de José Antonio Kast

Este lunes el Palacio de La Moneda ha sido punto de encuentro entre figuras afines al gobierno para analizar toda la contingencia nacional e internacional que deberá afrontar el presidente Kast en sus primeras semanas.

Desde reuniones entre ministros y parlamentarios del oficialismo por la agenda legislativa, el recorte del 3% a los ministerios, el alza del petróleo por el conflicto en Medio Oriente y el recientemente anunciado Plan de Reconstrucción Nacional.

La primera reunión fue del comité político, sin Kast ni Alvarado, quienes se encuentran en la frontera norte, fue encabezada por el titular de la Segpres, José García Ruminot, junto al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, según el medio consignado.

Tras este se desarrolló un comité político ampliado, donde, aparte de los ministros mencionados, estuvieron los ministros de Economía, Daniel Mas, y la de Energía, Ximena Rincón.

Asimismo, se hicieron presentes representantes de Evópoli como el presidente, Juan Manuel Santa Cruz, y el senador Luciano Cruz Coke, los senadores de Republicanos Arturo Squella y Renzo Trizotti, los parlamentarios UDI, Guillermo Ramírez y Sergio Gahona.

Además de ellos, también asistieron Andrea Balladares, María José Gatica y Diego Schalper de RN y la diputada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz.

En la instancia, se habló del alza de los precios del combustible por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán y los efectos que puede tener este para Chile. Así como también las críticas de la oposición y su postura en contra del proyecto de reconstrucción nacional.