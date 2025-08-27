Empresa argentina de turismo de compras en Chile suspende viajes por presuntas amenazas de hinchas chilenos

La compañía mendocina Punto Viaje y La Torre Transporte y Servicio reprogramaron sus viajes debido a la circulación de audios atribuidos a presuntos hinchas de Universidad de Chile, quienes amenazaron con “vengarse” tras los incidentes ocurridos durante el partido frente a Independiente el miércoles 20 de agosto.

Las repercusiones de los incidentes ocurridos el miércoles 20 de agosto durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente no solo han impactado en lo futbolístico, sino también en el ámbito económico.

¿Qué pasó?

Según publicó La Voz, han circulado audios atribuidos a presuntos hinchas de la Universidad de Chile que prometen “venganza” contra ciudadanos argentinos en territorio chileno.

En ese contexto, la compañía mendocina Punto Viaje reprogramó sus salidas para el 5 de septiembre.

El coordinador de la empresa, Carlos Castro, confirmó la decisión el viernes pasado, detallando que recibieron alertas de trabajadores chilenos sobre posibles ataques a vehículos con patente argentina.

El citado medio además reportó que un colectivo mendocino fue apedreado en Los Andes mientras sus pasajeros realizaban compras. Cerca de 120 personas que ya habían abonado sus pasajes se vieron afectadas por la suspensión.

Por su parte, Franco Pivato, dueño de La Torre Transporte y Servicio, agregó que los audios amenazaban con tomar represalias contra todo tipo de vehículos que circularan con patente argentina. Ante esta situación, también decidió cancelar la programación de salidas.

Cabe recordar que el turismo entre Mendoza y Chile es una actividad frecuente, con entre 40 y 50 colectivos que parten a diario rumbo a Santiago.