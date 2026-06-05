Mercado laboral de EE.UU. da señales de recuperación: Tercer mes consecutivo sobre los 100.000 empleos creados y desempleo en 4,3%

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos informó este viernes las cifras del mercado laboral estadounidense, en el que se crearon 172.000 empleos en mayo, superando las expectativas del mercado, que proyectaba 105.000 puestos.

La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4,3%, nivel en el que se ha mantenido en un rango estrecho desde julio de 2025.

El resultado marca el tercer mes consecutivo en que la creación de empleo supera los 100.000 puestos, una tendencia que no se observaba desde 2024.

Revisiones positivas en marzo y abril impulsan el promedio mensual de empleo a 114.000 puestos

Los datos de meses anteriores también resultaron más sólidos de lo que se pensaba. La cifra de marzo fue revisada al alza en 29.000 puestos, situándose en 214.000, mientras que la de abril se ajustó en 64.000, alcanzando los 179.000 empleos.

Con estas correcciones, el empleo combinado de ambos meses es 93.000 puestos más alto que lo reportado anteriormente, elevando el promedio mensual de lo que va del año a cerca de 114.000 empleos, cifra muy superior a los menos de 10.000 mensuales que se registraron el año pasado.

Los sectores que más impulsaron la creación de empleo en mayo fueron ocio y hostelería con 70.000 puestos —más del doble de su promedio mensual de los últimos 12 meses—, gobierno local con 55.000 y salud con 35.000, en línea con su tendencia histórica.

En sentido contrario, el sector de actividades financieras perdió 22.000 empleos en mayo y acumula una caída de 107.000 puestos desde su peak de mayo de 2025, con bajas en seguros y banca comercial.

Crecimiento salarial se desacelera al 3,4% y podría quedar por debajo de la inflación

Pese a la solidez de las cifras, el informe también entrega señales de alerta. El crecimiento salarial anual se desaceleró al 3,4% en mayo, desde el 3,6% del mes anterior, lo que podría situarse casi un punto porcentual por debajo de la inflación según las proyecciones del Índice de Precios al Consumidor de mayo, que se publicará la próxima semana.

El salario promedio por hora en el sector privado llegó a US$ 37,53, con un alza mensual del 0,3%.

La confianza del consumidor ha tocado fondo y los estadounidenses enfrentan los efectos del alza de precios derivada del conflicto bélico en curso.

Una guerra prolongada podría mantener elevados los precios de la gasolina, reducir el gasto de los consumidores, elevar los costos empresariales y trasladarse a precios más altos en otros bienes y servicios, lo que podría frenar la recuperación que los datos de mayo comienzan a insinuar.