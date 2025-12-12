Elecmetal vende su participación en el joint venture con Weir por US$ 75 millones

La compañía chilena metalúrgica llegó a un acuerdo para adelantar su salida de la sociedad ESCO Elecmetal Fundición Limitada argumentando que pondrá foco en la expansión en otros países.

Este viernes la Compañía Electro Metalúrgica S.A. (Elecmetal) informó que llegó a acuerdo para vender su participación en el joint venture ESCO Elecmetal Fundición Limitada (ESEL) a su socio The Weir Group.

ESEL, fundada hace 15 años, estaba dedicado a la fabricación de repuestos de acero entre otras soluciones para la industria minera.

La venta del 50% que Elecmetal tenía en el joint ventura bordea los 75 millones de dólares.

Desde la empresa explicaron que este acuerdo viene a “anticipar” el vencimiento formal de los contratos de asociación que mantenían con Weir, detallando que iría en línea con los fines de expansión y diversificación de la compañía “donde destacan la expansión de nuestra planta en Changzhou, China” y otras adquisiciones en el globo.

“Tras este acuerdo, Weir asumirá la operación directa del negocio en Chile, incluyendo la fabricación y comercialización de componentes GET para equipos de mina. La transición se desarrollará de forma gradual y estructurada, con término estimado para el primer semestre de 2026”, indican desde la empresa. Las GET son ground engaging tools (herramientas de corte), piezas para la maquinaria minera que permite abrirse paso en la tierra o remover material.