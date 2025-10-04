El pago de IVA de AliExpress, Shein y Amazon, ¿beneficiará al comercio local en Chile?

Este 25 de octubre, las plataformas extranjeras como AliExpress deberán comenzar a recaudar y pagar IVA en Chile por las compras de bienes de hasta US$500. ¿Esta medida podría beneficiar al retail y a los emprendedores nacionales? El académico de la Universidad de Chile, Jorge Berríos, respondió estas dudas.

A partir del sábado 25 de octubre, las plataformas extranjeras como AliExpress, Shein y Amazon deberán recaudar y pagar IVA en Chile por las compras de bienes de hasta US$500.

La medida, incluida en la Ley de Cumplimiento Tributario de 2024, pone fin a la histórica exención que beneficiaba a los artículos importados de menos de US$41.

El cambio responde a tres objetivos centrales: reducir la evasión, nivelar la cancha tributaria frente al comercio local y simplificar los procesos aduaneros. Así lo explica Jorge Berríos, director del Diplomado en Finanzas de Unegocios FEN UCHILE: “Había muchos envíos pequeños para evitar el pago de IVA, lo que generaba una pérdida para el fisco y, al mismo tiempo, una competencia desleal con empresas nacionales que sí deben pagar impuestos y aranceles”.

¿Cómo impactará a los consumidores?

La principal consecuencia será el alza en el precio final de los productos importados, ya que el IVA (19%) será incorporado directamente en la transacción.

Por ejemplo, un accesorio comprado en AliExpress por US$30, que antes llegaba exento de impuestos, costará ahora aproximadamente US$35,7.

Entre enero de 2023 y junio de 2024, se realizaron más de 23 millones de transacciones en estas plataformas hacia Chile

18 millones en AliExpress

1 millón en Amazon

650 mil en Shei

Equidad tributaria frente al comercio local

Para Berríos, la medida representa un avance en justicia tributaria: “No se trata solo de recaudar más, sino de nivelar el campo de juego. Hasta ahora, el mismo producto vendido por un comerciante local tenía que pagar IVA, mientras que uno adquirido por plataformas internacionales podía ingresar exento”.

La decisión sigue la línea de otras regulaciones recientes. Desde 2020, servicios digitales como Netflix, Spotify o Microsoft Office también pagan IVA en Chile.

¿Habrá beneficios para pymes y retail local?

El impacto en las ventas de las pymes o emprendedores locales será limitado. Según el académico, los consumidores seguirán recurriendo a estas plataformas incluso pagando el 19% adicional, porque buscan artículos específicos o difíciles de encontrar en el mercado chileno.

“No veo un efecto real en las ventas locales. Muchos de los productos que se compran en Amazon o AliExpress no se encuentran en Chile, por lo que la demanda seguirá allí”, advierte Berríos.

Sin embargo, sí existen oportunidades para el sector logístico y de distribución, que deberá adaptarse al alto flujo de importaciones. Empresas de courier, bodegas y última milla podrían ser las más beneficiadas.

Chile frente al comercio digital global

En términos de infraestructura, Chile está preparado para competir “de igual a igual” en el ecosistema digital:

Más del 90% de la población está bancarizada.

Alta penetración de internet.

Plataformas locales robustas como Mercado Libre, Falabella y Cornershop ya compiten con los gigantes internacionales.

Para Berríos, el desafío es estratégico:“El punto no es si Chile puede competir, porque ya lo hace. El reto está en entender qué productos buscan los consumidores en el extranjero y cómo diferenciar la oferta local para capturar esas preferencias”.

Una tendencia global

Chile se suma a una tendencia internacional.