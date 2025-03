“El ministro de nombre sencillo no tendría por qué haberse picado”: El dardo de Schmidt-Hebbel a Mario Marcel

En el marco del seminario anual Vinci Compass, Schmidt-Hebbel -a quien Marcel calificó en el pasado como "economista de apellido compuesto"- volvió a cuestionar el desempeño económico del país.

El destacado economista Klaus Schmidt-Hebbel volvió a criticar al ministro de Hacienda, Mario Marcel a raíz de las proyecciones de crecimiento en el país.

En el marco del seminario anual Vinci Compass, Schmidt-Hebbel -a quien Marcel calificó en el pasado como “economista de apellido compuesto”– volvió a cuestionar el desempeño económico del país.

“Yo dije no vamos a crecer el 2,6% que anuncia Marcel y que es parte de la Ley de Presupuesto de noviembre de 2023 para el 2024. Y no crecimos 2,6%, crecimos un poco menos que eso. Así que el ministro de nombre sencillo no tendría por qué haberse picado”, dijo el también académico de la Universidad del Desarrollo, según consignó Diario Financiero.

Dichos que hacen alusión a la polémica generada en 2024, cuando se confirmó que el país tuvo un crecimiento del 0,2%, evitando una supuesta recesión que pronosticaban algunos expertos.

“Hay un economista de apellido compuesto que sólo la semana pasada dijo que esto iba a ocurrir en el año 2026 y resulta que en realidad ocurrió en enero de este año”, sostuvo en esa oportunidad Marcel contra Schmidt-Hebbel.