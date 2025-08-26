El inminente arribo de la tienda PriceSmart a Chile: Firma constituyó sociedad y marcas en el país
Por CNN Chile
26.08.2025 / 09:44
La tienda apunta a ampliar su presencia en Sudamérica, dado que actualmente solo opera en Colombia.
El pasado 19 de agosto, la cadena estadounidense de venta mayorista, PriceSmart, dio un paso clave para iniciar a operar en Chile.
Según lo informado por Diario Financiero, esa jornada la firma constituyó una sociedad por acciones con el nombre PriceSmart Chile SpA.
Para dicha constitución, se dispuso de un capital de $1 millón dividido en 1.000 acciones ordinarias.
PriceSmart actualmente opera en 12 países de América Latina y el Caribe, aunque en Sudamérica solamente se encuentra en Colombia.
Para preparar su arribo a Chile, la empresa ya registró más de 10 marcas en territorio nacional.
Además, en la inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, detallaron las actividades que realizarán en Chile.
Apuntan a la comercialización, distribución e importación de una amplia variedad de bienes.
Entre estas, está el desarrollo de proyectos inmobiliarios, además de la venta y operación de establecimientos como supermercados, farmacias, ópticas y locales de comercio mayorista y minorista.