“El daño de la economía y del sector minero es más profundo de lo que yo había pensado”: Ministro Quiroz aborda situación del país tras cifras rojas de crecimiento

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la situación macroeconómica del país, días después de que se diera a conocer el Imacec negativo de agosto arrastrado por una drástica caída en la actividad minera.

En conversación con Diario Financiero, se le preguntó a Quiroz si pensó que a estas alturas del año y del Gobierno del Presidente Kast el escenario sería distinto.

Sobre este punto, el secretario de Estado aseguró que “este año hemos tenido una novedad, que fue novedad para todo el mundo, incluyendo para Cochilco, que es la caída en la producción minera. La minería en agosto cayó 17%. La última vez que cayó algo así fue en la huelga de Escondida del 2017. El Producto minero va a haber caído en todo el año del orden de un 7%, lo que por sí solo le quita entre 1 y 1,5 puntos de crecimiento al PIB. Ese fenómeno ha sido un tema muy estructural“.

Posteriormente, sosstuvo que “todos estos yacimientos grandes hacen planificaciones a varios años y saben los recursos que tienen. Pero sincerando las cosas, tuvimos muchos años con incertidumbre jurídica. Recordemos que hasta la última elección presidencial, la candidata adversaria al Presidente Kast, en su primer programa tenía la nacionalización del cobre“.

“Tuvimos la discusión del royalty minero. Se eliminó el DL 600. Había un ambiente adverso. Eso al final te lleva a que las compañías sean mucho más exigentes o retrasen los procesos de inversión. Y hoy día estamos pagando los platos rotos. Esa es la verdad. Y a lo que hemos venido acá es a resolver y superar esos temas de largo plazo, pero en el corto plazo es lo que nos tocó”, añadió.

Consultado sobre si el daño de la economía es más estructural de lo que él estimaba, el ministro Quiroz indicó que “el daño que tiene la economía, y en particular el que está exhibiendo el sector minero, es efectivamente más profundo del que yo había pensado“.

“Pero eso no hace sino confirmar las decisiones que hemos tomado. Qué bueno que la Ley de Reconstrucción la aprobamos en el tiempo que la aprobamos; qué bueno que aprobamos la invariabilidad tributaria; qué bueno que estamos haciendo lo que estamos haciendo en permisos, porque esta solución la economía la pedía a gritos. Yo tengo mucha fe y convicción en que esto lo vamos a poder superar. En las economías, cuando cambian las señales y la conducción es consistente, la recuperación es más rápida de lo que todo el mundo espera”, sentenció.