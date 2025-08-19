Negocios banco central

El Banco Central de Chile suma canal de WhatsApp para reforzar la difusión de información a la ciudadanía

Por CNN Chile

19.08.2025 / 06:00

{alt}

A través de este canal, llamado “Banco Central de Chile”, los usuarios podrán conocer todos los contenidos publicados en el sitio web www.bcentral.cl, además de poder revisar gráficas, infografías y videos que publique el Instituto Emisor.

El Banco Central de Chile abrió ayer un canal de WhatsApp institucional con el objetivo de reforzar la difusión de sus distintas informaciones, como informes de política, comunicados, estadísticas, encuestas y otros.

A través de este canal, llamado “Banco Central de Chile”, los usuarios podrán conocer todos los contenidos publicados en el sitio web www.bcentral.cl, además de poder revisar gráficas, infografías y videos que publique el Instituto Emisor.

Esta nueva red social se suma a las otras que utiliza habitualmente el Instituto Emisor para su difusión, que son Instagram, LinkedIn y X (Twitter), y a acciones que la institución ha impulsado para que las personas puedan acceder de forma más fácil a los diversos contenidos que publica.

Para seguir al Banco Central de Chile en WhatsApp, las personas pueden ingresar a la aplicación por medio de su celular personal, ir a novedades y buscar “Banco Central de Chile”

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Cultura Lucybell hará presentación gratis en el Metro de Santiago: A qué hora y en qué estación ver el show
Pablo Zenteno deja la Dirección del Trabajo para postular como candidato a diputado en Atacama
Oktoberfest Chile 2025: Fechas, lugar, entradas y artistas confirmados
Paro de micreros: DTPM informa que servicios operaron con normalidad durante la hora punta
Fuga en Valparaíso: Alessandri acusa falta de liderazgo y emplaza al ministro de Justicia a “proponer medidas de emergencia o renunciar”
Kast dice que Jara "va a tener que responder por qué lleva a Daniel Jadue dentro de la lista" parlamentaria