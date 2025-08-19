El Banco Central de Chile suma canal de WhatsApp para reforzar la difusión de información a la ciudadanía

El Banco Central de Chile abrió ayer un canal de WhatsApp institucional con el objetivo de reforzar la difusión de sus distintas informaciones, como informes de política, comunicados, estadísticas, encuestas y otros.

A través de este canal, llamado “Banco Central de Chile”, los usuarios podrán conocer todos los contenidos publicados en el sitio web www.bcentral.cl, además de poder revisar gráficas, infografías y videos que publique el Instituto Emisor.

Esta nueva red social se suma a las otras que utiliza habitualmente el Instituto Emisor para su difusión, que son Instagram, LinkedIn y X (Twitter), y a acciones que la institución ha impulsado para que las personas puedan acceder de forma más fácil a los diversos contenidos que publica.

Para seguir al Banco Central de Chile en WhatsApp, las personas pueden ingresar a la aplicación por medio de su celular personal, ir a novedades y buscar “Banco Central de Chile”.