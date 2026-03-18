Efecto del conflicto en Medio Oriente: Enap informa fuerte alza de $107 en la parafina

La empresa estatal publicó un nuevo reporte sobre las variaciones en los precios de los combustibles, en medio de las alertas que ha generado el conflicto en Medio Oriente.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó un nuevo reporte durante la tarde de este miércoles sobre las variaciones en los precios de los combustibles, en medio de las alertas por la situación en Medio Oriente tras el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Escobar, advirtió que “el escenario económico mundial ha dado un cambio importante en las últimas semanas, poniendo a Chile en una posición externa bastante vulnerable”.

“Para una economía como la nuestra, que importa cerca del 98% del petróleo que consume, este fenómeno no es solo una cifra más; es, en la práctica, un impuesto regresivo que golpea directamente al presupuesto familiar”, subrayó.

En esa línea, remarcó que el primer efecto, y el más visible, es el incremento en el precio de los combustibles en las estaciones de servicio. A pesar de que existe el Mepco, su “capacidad de amortiguación tiene límites financieros y temporales”.

¿Qué indica el informe de ENAP?

Durante la tercera semana de marzo, los consumidores podrán notar que se mantiene el precio de las bencinas, pero destaca un alza en el kerosene.

Bencina de 93 octanos: $0,0 por litro

Bencina de 97 octanos: $0,0 por litro

Diésel: $0,0 por litro

Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $0,0 por litro

Kerosene: +$107,4 por litro

Cabe recordar que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el país. Su función es exclusivamente informativa, según lo establecido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).