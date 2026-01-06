Negocios contribuciones

Klaus Schmidt-Hebbel: “Soy adulto mayor y no corresponde dejar de pagar contribuciones”

Por Héctor Basoalto

06.01.2026 / 08:10

{alt}

El economista además aseguró que "hoy día solo el 20 o 25% de las personas paga contribuciones, lo que me parece injusto".

El economista Klaus Schmidt-Hebbel se refirió a las medidas económicas que están siendo analizadas de cara al arribo a La Moneda del Presidente electo, José Antonio Kast.

En entrevista con La SegundaSchmidt-Hebbel aseguró que “creo que no tiene mucho sentido reducir contribuciones a los bienes raíces o a los impuestos a la ivienda. Hoy día solo el 20 o 25% de las personas paga contribuciones, lo que me parece injusto”.

“Y ciertamente, yo no reduciría las contribuciones de los mayores. Soy adulto mayor, pago contribuciones altas y yo creo que no corresponde que, simplemente porque estamos sentados en una propiedad valiosa de significativo valor económico y avalúo fiscal, dejar de pagar contribuciones“, añadió.

Consultado sobre si se sumaría al gobierno de Kast en caso que se lo pidieran, aseguró que “yo rechacé seis cargos que me propuso el expresidente Piñera en su primer y segundo gobierno”.

“Le di reiteradamente mis razones y él las entendió y puso a estupendas personas que lo hicieron mucho mejor de lo que yo lo habría hecho. Yo estoy muy feliz desde mi posición y libertad“, sentenció el economista.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se reunirá para conocer más antecedentes tras polémica de embajadora Pakarati
Actriz Evangeline Lilly revela que sufrió daño cerebral tras desmayo y golpe en una playa
Providencia tendrá más de 100 actividades gratuitas este verano: Revisa la programación
Klaus Schmidt-Hebbel: "Soy adulto mayor y no corresponde dejar de pagar contribuciones"
La U pierde a Matías Sepúlveda en plena pretemporada: Acuerda su salida a Lanús
Pensión Garantizada Universal (PGU): Así puedes revisar tu próxima fecha de pago