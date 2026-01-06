Klaus Schmidt-Hebbel: “Soy adulto mayor y no corresponde dejar de pagar contribuciones”

El economista además aseguró que "hoy día solo el 20 o 25% de las personas paga contribuciones, lo que me parece injusto".

El economista Klaus Schmidt-Hebbel se refirió a las medidas económicas que están siendo analizadas de cara al arribo a La Moneda del Presidente electo, José Antonio Kast.

En entrevista con La Segunda, Schmidt-Hebbel aseguró que “creo que no tiene mucho sentido reducir contribuciones a los bienes raíces o a los impuestos a la ivienda. Hoy día solo el 20 o 25% de las personas paga contribuciones, lo que me parece injusto”.

“Y ciertamente, yo no reduciría las contribuciones de los mayores. Soy adulto mayor, pago contribuciones altas y yo creo que no corresponde que, simplemente porque estamos sentados en una propiedad valiosa de significativo valor económico y avalúo fiscal, dejar de pagar contribuciones“, añadió.

Consultado sobre si se sumaría al gobierno de Kast en caso que se lo pidieran, aseguró que “yo rechacé seis cargos que me propuso el expresidente Piñera en su primer y segundo gobierno”.

“Le di reiteradamente mis razones y él las entendió y puso a estupendas personas que lo hicieron mucho mejor de lo que yo lo habría hecho. Yo estoy muy feliz desde mi posición y libertad“, sentenció el economista.