Economista jefe de Scotiabank adelanta un año de recesión para Chile en 2026: “Va a ser la cuarta recesión desde el año 1999”

En medio de las caídas de las proyecciones de crecimiento económico para este año, algunas voces ya adelantan un escenario de recesión para Chile de aquí al cierre de diciembre.
En entrevista con La Tercera, el economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive, fue consultado por los factores que han debilitado la economía nacional.
Sobre este punto, sostuvo que “hemos estado golpeados por varios shocks de oferta. Partimos el año con la pesca, que también tuvo impacto en la industria. Hemos tenido efectos climáticos no menores y también hemos estado sometidos al shock externo vinculado a los combustibles. Esos elementos han sido parte del menor crecimiento y de una proyección base que tenemos hoy: este año la economía chilena va a tener una contracción del PIB en el rango de 0 a -0,5, centrada en -0,3“.
Consultado sobre si habrá recesión en 2026, replicó que “sí. Va a ser la cuarta recesión desde el año 1999″.
Respecto al rendimiento económico durante los últimos meses de 2026, indicó que “septiembre, cuyo imacec podría ser negativo, todavía va a estar recibiendo impactos de carácter transitorio. Deberíamos ver la economía un poco más limpia de estos factores el último trimestre, en que vamos a tener un crecimiento positivo en términos interanuales. Sin embargo, va a ser insuficiente para dejar todo el año en positivo”.
“La caída de este año va a estar muy influenciada por la minería. La minería va a ser la que nos va a llevar a territorio negativo, porque el PIB no minero -que también ha estado golpeado por el shock de oferta- va a tener una expansión de entre 0,5% y 1%. La caída de la minería ha ocurrido en el pasado, pero ha pasado más desapercibida porque la economía en esos momentos estaba con expansiones mucho más significativas y no se notaba a última línea”, sentenció.
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