Economista chileno del MIT es reconocido con el Premio de Economía Rey de España

El jurado del Premio de Economía Rey de España decidió otorgar el galardón al economista chileno Ricardo Caballero, como reconocimiento a su trayectoria académica e investigadora, según informó el Banco de España.

Caballero es Ford International Professor of Economics en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) desde el año 2000, y anteriormente fue profesor en Columbia University.

El economista chileno también ha sido consultor de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Reserva Federal de Chicago.

Es, además, Fellow de la Econometric Society y de la American Academy of Arts and Sciences, distinciones reservadas a investigadores con contribuciones excepcionales a la ciencia económica.

Especialista en macroeconomía, finanzas y economía internacional, la investigación de Caballero se ha centrado en crisis financieras, flujos internacionales de capital, activos seguros, desequilibrios globales, política monetaria y las interacciones entre mercados financieros y economía real.

El jurado valoró tanto su trayectoria y sus aportes en estos campos como su influencia en otros macroeconomistas, con más de 40.000 citas académicas.

Entre sus contribuciones más destacadas se encuentran la teoría de la escasez global de activos seguros, el análisis de los desequilibrios globales y de las tasas de interés persistentemente bajas, y el desarrollo de la llamada risk-centric macroeconomics, un marco para entender crisis financieras, recesiones y episodios de inestabilidad macroeconómica.

Reconocimientos internacionales

Caballero ha recibido algunos de los reconocimientos más prestigiosos de la profesión, entre ellos la Medalla Frisch de la Econometric Society (2002), el Smith Breeden Prize de la American Finance Association (2008), el Brattle Group Prize del Journal of Finance (2014) y el Banque de France-Toulouse School of Economics Senior Prize en Economía Monetaria y Finanzas (2022).

El Premio de Economía Rey de España, creado por la Fundación José Celma Prieto, se entrega por primera vez en 1986 y este año celebra su 40° aniversario.

El galardón es de carácter bienal y tiene una dotación económica de 72.000 euros. El ganador también recibe una réplica de la obra Mercurio, del escultor Francisco López Hernández.