Aluvión en Las Condes: Gobierno coordina maquinaria y despliegue en terreno tras desborde del Canal San Carlos

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió a la emergencia registrada en la comuna de Las Condes a raíz del desborde del Canal San Carlos, provocado por las intensas precipitaciones.

La autoridad anunció en redes sociales que “a través de la unidad de emergencia del Ministerio del Interior ya estamos apoyando la contratación de maquinaria para dar respuesta a la emergencia en Las Condes”.

A través de la unidad de emergencia del Ministerio del Interior ya estamos apoyando la contratación de maquinaria para dar respuesta a la emergencia en #LasCondes. — Máximo Pavez 🇨🇱 (@MaximoPavezC) October 8, 2026

Asimismo, desde el Gobierno confirmaron que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, ya “se encuentra desplegado en terreno, supervisando la emergencia y recopilando toda la información necesaria”.

En esa línea, reiteraron que no se debe transitar por los sectores afectados debido a la corriente de agua que ha arrastrado diversos vehículos del sector, entre ellos un bus de Red Movilidad.

Por su parte, el Director Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres en la Región Metropolitana, Miguel Muñoz, confirmó que los sectores afectados son las calles General Blanche, Quebrada Onda y Avenida de la Plaza Sur.

“El efecto de las intensas precipitaciones: se está registrando en estos momentos un aluvión en la comuna de Las Condes, afectando particularmente a las calles General Blanche, Quebrada Onda y Avenida de la Plaza Sur”, informó.

De esta forma, explicó que tras las precipitaciones registradas esta semana en la capital se provocó la “activación de quebradas en la comuna de Las Condes”.

En tanto, la Municipalidad de Las Condes ordenó también evitar el tránsito en los sectores de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.