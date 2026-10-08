Aluvión en San Carlos de Apoquindo: Municipalidad de Las Condes pide no transitar por El Alba, Apoquindo, General Blanche, Quebrada Honda y Av. La Plaza Sur

La Municipalidad de Las Condes emitió una alerta pidiendo a la comunidad evitar transitar por los sectores de por Camino El Alba, Apoquindo, desde Tomás Moro hasta Charles Hamilton, General Blanche, Quebrada Honda y Av La Plaza Sur, debido a un aluvión registrado en la comuna.

Según informó el municipio a través de sus redes sociales, sus equipos se encuentran trabajando en terreno de forma intensa para atender la emergencia.

Vecinos de San Carlos de Apoquindo, por favor mantenerse en sus domicilios y evitar salir mientras los equipos trabajan en la emergencia. No transitar por Camino El Alba, Apoquindo, desde Tomás Moro hasta Charles Hamilton, General Blanche, Quebrada Honda y Av La Plaza Sur. — Las Condes (@Muni_LasCondes) October 8, 2026

En ese marco, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, informó que equipos de GOPE, Carabineros y Bomberos se dirigen al lugar donde se originó el aluvión, en el sector de Álvaro del Portillo.

La autoridad agregó que el municipio cuenta con “varios recursos en camino” y pidió a los vecinos no salir de sus casas salvo que sea estrictamente necesario, dado que hay viviendas inundadas en el sector: “Sabemos que hay muchas viviendas inundadas. Estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas“, indicó.

Para reportar emergencias, la alcaldesa entregó el número municipal 1402 y señaló que Carabineros también está trabajando en conjunto con los equipos municipales en el lugar.

El concejal de Las Condes, Luis Haddad, explicó en conversación con CNN Chile que el aluvión se originó en distintas quebradas del sector de San Carlos de Apoquindo, y lo relacionó con el incendio que afectó a esa zona meses atrás.

“Producto de la intensidad de la lluvia y ya que, si recuerdan bien, hace un tiempo tuvimos un incendio en toda la zona de San Carlos de Apoquindo, es que el agua no es absorbida de buena forma, y eso hace que el agua se vaya deslizando, y no solamente agua, también trae lodo, barro y piedras”, señaló.

Haddad detalló que el municipio ha trabajado en la limpieza preventiva de las quebradas desde el incendio, con una inversión aprobada por el Concejo Municipal de aproximadamente $500 millones en los últimos meses, pero que la intensidad puntual de las lluvias de este jueves superó esa capacidad de contención.

“Lo que pasó en esta situación en particular es que en un minuto en particular del día cayó mucha agua, al mismo tiempo se tapó la quebrada, y ahí la naturaleza hizo lo suyo; nosotros no pudimos actuar, aunque la mano del hombre estuviera constantemente limpiando”, explicó.

En el área se ubican establecimientos como el Colegio Italiano, el Colegio Padre Gustavo, el Colegio Wenlock, la Clínica San Carlos y las universidades de los Andes y del Desarrollo, además del DUOC. Según indicó Haddad, al momento de la entrevista el caudal ya había llegado hasta el sector de Colón con Manquehue.