Emergencia en Las Condes: Reportan desborde del Canal San Carlos

Debido a las intensas precipitaciones en la capital, la tarde de este jueves se reportó el desborde del Canal San Carlos en la comuna de Las Condes.

Diversos registros de la zona oriente muestran el anegamiento provocado por el desborde del canal en las calles de la comuna, lo que ha provocado que varios vehículos queden atrapados y sean arrastrados por el agua.

De acuerdo con un comunicado de Carabineros de Chile, el torrente de agua avanza y baja por la calle General Blanche hacia el poniente.

“Carabineros divisa gran torrente de agua por calle General Blanche. Lo anterior, producto del desborde del canal que se encuentra en calle Francisco Bulnes Correa. El caudal baja por calle General Blanche al poniente”, informaron.

Por su parte, Transporte Informa de la Región Metropolitana llamó a no transitar por el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo y la avenida General Blanche, debido a que las vías se encuentran totalmente anegadas.

ALERTA DE TRÁNSITO (17:29) a vía totalmente inundada por deslizamiento de barro desde sector precordillerano en San Carlos de Apoquindo/Gral. Blanche. NO transite hacia este lugar. Varios vehículos fueron arrastrados por el caudal #LasCondes https://t.co/fcA7Jea55K — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 8, 2026

En los videos compartidos por vecinos de la comuna, se observa cómo la fuerte corriente arrastró incluso un bus de Red Movilidad con personas subidas al techo del vehículo.

Asimismo, se alertó sobre la inundación de centros de salud como la Clínica Universidad de Los Andes y la Clínica San Carlos de Apoquindo

de UC CHRISTUS ubicados en el sector afectado.

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