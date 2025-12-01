Negocios imacec

Economía chilena creció un 2,2% en octubre: Superó levemente las expectativas del mercado

Por CNN Chile

01.12.2025 / 09:07

{alt}

Desde el banco central detallaron que el resultado del Imacec se debe al desempeño de los servicios y del comercio.

Este lunes, el Banco Central reveló que la actividad económica nacional creció un 2,2% en octubre, lo que supera levemente las expectativas del mercado.

Desde el organismo detallaron que la serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes precedente y 2,5% en 12 meses, destacando que el mes registró la misma cantidad de días hábiles que octubre de 2024.

El resultado del Imacec se debe al desempeño de los servicios y del comercio, mientras que el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,6% respecto del mes anterior y 3,1% en doce meses.

Análisis por actividad

  • Producción de bienes: cayó un 0,2% en términos anuales, resultado que fue incidido por la menor producción de la minería y del resto de bienes. 
  • Comercio: presentó un aumento de 8,1% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista y minorista.
  • Servicios: aumentaron 2,5% en términos anuales, lo que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, el transporte también contribuyó al alza.

DESTACAMOS

Cultura Estrenos de diciembre 2025: Las series y películas que llegan a Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video y Apple TV+

LO ÚLTIMO

Programas completos Segunda vuelta presidencial: Cadem reveló 16% de ventaja a Kast por sobre Jara
Fiscalía de la CPI anuncia cierre de su oficina en Caracas por falta de "progreso real" con Venezuela
Diccionario Oxford elige "rage bait" como su palabra del 2025: ¿Qué significa?
Comienza a regir la ley que aumenta sanciones al transporte informal en aeropuertos: Multas llegan hasta 100 UTM
Julio Rojas, creador de “Caso 63”, sobre los viajeros en el tiempo: “Cada vez tengo menos certezas, así que jamás digo jamás”
Excancilleres expresan preocupación por dichos de Kast en materia migratoria y apuntan a buenas relaciones con Perú y Bolivia