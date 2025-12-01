Economía chilena creció un 2,2% en octubre: Superó levemente las expectativas del mercado
Por CNN Chile
01.12.2025 / 09:07
Desde el banco central detallaron que el resultado del Imacec se debe al desempeño de los servicios y del comercio.
Este lunes, el Banco Central reveló que la actividad económica nacional creció un 2,2% en octubre, lo que supera levemente las expectativas del mercado.
Desde el organismo detallaron que la serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes precedente y 2,5% en 12 meses, destacando que el mes registró la misma cantidad de días hábiles que octubre de 2024.
El resultado del Imacec se debe al desempeño de los servicios y del comercio, mientras que el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria.
El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,6% respecto del mes anterior y 3,1% en doce meses.
Análisis por actividad
- Producción de bienes: cayó un 0,2% en términos anuales, resultado que fue incidido por la menor producción de la minería y del resto de bienes.
- Comercio: presentó un aumento de 8,1% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista y minorista.
- Servicios: aumentaron 2,5% en términos anuales, lo que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, el transporte también contribuyó al alza.