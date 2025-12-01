Economía chilena creció un 2,2% en octubre: Superó levemente las expectativas del mercado

Desde el banco central detallaron que el resultado del Imacec se debe al desempeño de los servicios y del comercio.

Este lunes, el Banco Central reveló que la actividad económica nacional creció un 2,2% en octubre, lo que supera levemente las expectativas del mercado.

Desde el organismo detallaron que la serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes precedente y 2,5% en 12 meses, destacando que el mes registró la misma cantidad de días hábiles que octubre de 2024.

El resultado del Imacec se debe al desempeño de los servicios y del comercio, mientras que el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,6% respecto del mes anterior y 3,1% en doce meses.

Análisis por actividad