Donald Trump anunciará aranceles en su “Día de la Liberación”

Este miércoles se llevará a cabo una ceremonia en la que el presidente de Estados Unidos hará un anuncio sobre su política arancelaria, en un contexto de preocupación en los mercados debido al posible aumento en los costos para el consumidor estadounidense.

(CNN)— Los aranceles prometidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están a un día de distancia, y entrarán en vigor antes de lo que algunos esperaban. Es decir, inmediatamente, dijo la Casa Blanca este martes.

Aunque todavía se desconocen muchos detalles, quizá incluso para el propio Trump, se espera que el anuncio de la política comercial del “Día de la Liberación” del Gobierno sea la medida arancelaria más agresiva hasta la fecha del presidente más obsesionado con los aranceles de la historia moderna. Trump se reunirá con su equipo de comercio el martes y los aranceles que anuncie en una ceremonia en el Jardín de las Rosas a las 4 p.m., hora de Miami, del miércoles entrarán en vigor “inmediatamente”, dijo este martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Trump prometió imponer aranceles de forma agresiva a las importaciones estadounidenses como solución universal a casi cualquier problema. Y el presidente ha cumplido su promesa, tanto que está asustando a inversores, economistas, directores ejecutivos y a un creciente segmento de la población que teme que los impuestos a las importaciones hagan más mal que bien.

Pero los esfuerzos arancelarios de Trump hasta ahora podrían palidecer en comparación con lo que viene a continuación.

Trump dijo a los periodistas a última hora del lunes que había “acordado” un plan para imponer nuevos aranceles a mediados de semana, lo que sorprendió a algunos funcionarios de la Casa Blanca: si el presidente había llegado a una decisión final sobre los aranceles, aún no había sido ampliamente compartida dentro del edificio.

Aún no está claro si Trump planea imponer aranceles individuales a todos los socios comerciales de EE.UU., imponer aranceles solo a algunos países o aplicar un arancel universal —quizás de hasta el 20%— a todas las importaciones. Los asesores de Trump apoyan públicamente la agenda arancelaria de Trump, pero difieren en el enfoque y el alcance tras bambalinas.

Un arancel universal del 20% —combinado con represalias totales de otras naciones sobre los productos estadounidenses— sería el “peor escenario posible” para la economía de EE.UU., dijo este martes a CNN el economista jefe de Moody’s Analytics, Mark Zandi.

Un “desastre” económico

Según una simulación de Moody’s, tal escalada de la guerra comercial acabaría con 5,5 millones de puestos de trabajo, elevaría la tasa de desempleo al 7% y causaría una caída del PIB estadounidense del 1,7% de máximo a mínimo.

“Si eso ocurre, tendremos una grave recesión. Es un desastre para la economía”, dijo Zandi, añadiendo que cree que Trump anunciará un régimen arancelario menos extremo para evitar tales daños.

Independientemente de lo que Trump anuncie finalmente, todas las propuestas serían probablemente históricas.

“Nunca hemos visto algo así. No tiene precedentes y es radical”, dijo Erica York, vicepresidenta de Política Fiscal Federal de la Tax Foundation, un grupo de expertos de tendencia derechista.

Aunque presidentes anteriores han lanzado aranceles sobre el acero, los neumáticos, los vehículos eléctricos u otros bienes, York dijo que esas acciones no están “ni cerca” de lo que Trump está preparando para el miércoles.

Hay múltiples formas en que podría desarrollarse el anuncio del Día de la Liberación de Trump. Una idea es que los aranceles recíprocos comiencen primero con los “15 sucios”, o el 15% de naciones con las que Estados Unidos tiene los mayores déficits comerciales. Esa idea, sugerida por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, representaría una escalada masiva en la guerra comercial.

Aún no están claros detalles cruciales del anuncio, como la magnitud de los aranceles y los productos a los que se aplicarán.

¿Aranceles sobre los US$ 3,3 billones de importaciones?

Trump se ha opuesto a imponer aranceles a los “15 sucios”, y en su lugar ha apostado por algo mucho más amplio.

“Empezaría con todos los países, así que vamos a ver qué pasa”, dijo Trump el domingo. “No he oído ningún rumor sobre 15 países, 10 o 15”.

Eso sugiere que los aranceles del Día de la Liberación de Trump no serán recíprocos tanto como universales, reviviendo una promesa de campaña (que alarmó a los economistas) de poner aranceles a todas las importaciones de todas las naciones.

En otras palabras, se aplicarían aranceles a unos US$ 3,3 billones en bienes importados, según los datos federales de comercio del año pasado.

Esto está muy lejos de lo que Trump hizo durante su primer mandato.

Durante todos sus primeros cuatro años en la Casa Blanca, Trump puso aranceles a importaciones por valor de unos US$ 380.000 millones, según la Tax Foundation.

“No hemos visto una guerra comercial así desde McKinley”

Esta ronda de aranceles sería casi 10 veces mayor en alcance que lo que se hizo en el primer mandato de Trump, evocando la política proteccionista del presidente William McKinley, que elevó los impuestos a las importaciones hasta cerca del 50% en la década de 1890.

Y los aranceles de Trump se sumarían a las medidas ya muy agresivas que ha tomado este mandato.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha aumentado los aranceles a China en un 20%, ha impuesto aranceles limitados del 25% a Canadá y México, y ha aumentado los aranceles sobre el acero y el aluminio al 25%.

Los aranceles 2.0 de Trump afectan a más de US$ 1 billón de importaciones, más del doble que durante todo su primer mandato, según la Tax Foundation. Esa cifra podría aumentar a US$ 1,4 billones en los próximos días si se permite que expiren las exenciones para Canadá y México.

Al menos hasta ahora, Trump no se ha dejado intimidar por la creciente preocupación en Main Street y Wall Street por su estrategia arancelaria.

La confianza de los consumidores se ha derrumbado, los temores de desempleo se han disparado y las expectativas de inflación se han elevado a máximos de varias décadas.

“Es natural que la gente espere precios más altos porque no hemos visto una guerra comercial así desde McKinley”, dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth Management.

Temores de recesión y estanflación

Antes del Día de la Liberación, las acciones estadounidenses han caído con fuerza mientras los inversores tratan de dar sentido al confuso despliegue del plan comercial.

“La incertidumbre arancelaria ha puesto un inesperado estrangulamiento en los mercados”, escribió Anthony Saglimbene, estratega jefe de mercado de Ameriprise, en un informe el lunes.

A Wall Street le preocupa cada vez más que el plan comercial de Trump perjudique a la economía estadounidense, lo que podría poner fin a la expansión económica que comenzó en 2020 tras la crisis pandémica del COVID-19.

“¿Quiere el presidente Donald Trump una recesión? Va a obtener una si continúa con sus caóticas políticas arancelarias”, escribió Ed Yardeni, presidente de la firma de estrategia de inversión Yardeni Research, en un informe el lunes. “Es realmente una pena que Trump esté tan dispuesto a llevar una bola de demolición a la economía”.

Yardeni ha elevado sus probabilidades de un escenario de estanflación —mayor inflación y una posible recesión “poco profunda”— al 45%, desde el 35%.

Aunque Trump pregonó los aranceles durante la campaña electoral, a los inversores y economistas les ha tomado por sorpresa lo serio que va con ellos. Muchos habían descartado sus promesas arancelarias como un farol o una táctica de negociación.

Por segunda vez en menos de un mes, Goldman Sachs aumentó sus estimaciones arancelarias. El banco de Wall Street ve ahora un 35% de posibilidades de recesión en EE.UU. en los próximos 12 meses, frente al 20% anterior.

La Casa Blanca respondió a las preocupaciones sobre las turbulencias económicas y del mercado a corto plazo con el argumento de que los esfuerzos de Trump darán sus frutos a largo plazo.

“El presidente anunciará un plan arancelario que hará retroceder las prácticas comerciales injustas que han estado estafando a nuestro país durante décadas. Lo está haciendo en el mejor interés del trabajador estadounidense”, dijo el lunes Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, a periodistas.

Por supuesto, Trump impuso aranceles durante su primer mandato y la economía estadounidense no sufrió estanflación ni recesión (aunque se estaba debilitando cuando llegó la pandemia).

Pero el mundo es muy diferente hoy. La inflación es mucho mayor, al igual que las tasas de interés. Los banqueros centrales, los inversores y los consumidores son mucho más sensibles a las variaciones de precios.

Y lo que está haciendo Trump es mucho más agresivo.

“No me sorprendería si la persona promedio no notara los aranceles durante el primer mandato de Trump en su vida cotidiana”, dijo York, la ejecutiva de la Tax Foundation. “Pero de lo que estamos hablando ahora sería tan amplio que sería imposible no notarlo”.

“Verdaderamente ridículo”

Algunas empresas ya están notando el impacto, y se sienten frustradas por todo el caos.

“Trump, aranceles, incertidumbre masiva: ¿cómo puedes hacer planes de negocio con toda esta incertidumbre y los cambios de dirección diarios que hace el Gobierno de Trump?”, dijo un fabricante de ordenadores y electrónica al Banco de la Reserva Federal de Dallas en una encuesta publicada el lunes.

Un fabricante de productos minerales se quejó de forma similar de las interrogantes que se arremolinan en torno a la economía.

“¡Los aranceles! Tenemos que tomar decisiones, pero la pelota está en constante movimiento. Esto es verdaderamente ridículo”, escribió el ejecutivo. “Llevo 50 años en el negocio, a partir del año que viene, y nunca he visto tanta incertidumbre en el mercado”.

A York le preocupa que el único “resquicio de esperanza” de los aranceles universales sea que la gente se dé cuenta de lo peligrosos que pueden ser. Lo comparó con un niño que toca una estufa y descubre rápidamente lo caliente que está.

“Aprenderemos una lección muy dura rápidamente y quizá no volvamos a cometer el error”, dijo York.

“Preocupaciones legítimas”

Leavitt reconoció el martes que las preocupaciones de los consumidores estadounidenses por los aranceles son comprensibles, pero pidió paciencia para que el plan económico del presidente funcione.

“Bueno, ciertamente son preocupaciones legítimas, y el presidente se toma esas preocupaciones muy en serio, y las está abordando cada día”, dijo Leavitt en una rueda de prensa el martes por la tarde.

“El anuncio de mañana es para proteger a las generaciones futuras”, dijo Leavitt. “Es para que sus hijos y sus nietos se aseguren de que haya empleos aquí en los Estados Unidos de América para que sus hijos vivan el sueño americano”.

Leavitt dijo que los planes de Trump de recortes fiscales y desregulación ayudarán a bajar la inflación, contrarrestando quizá el efecto de los aranceles. Los economistas, sin embargo, han puesto en duda esa afirmación. Analistas de Goldman Sachs dijeron en una nota reciente que el crecimiento económico impulsado por las políticas fiscales de Trump no podría compensar el daño causado por su plan de aranceles masivos.

Leavitt animó a establecer una comparación con el primer mandato de Trump, cuando el mercado bursátil alcanzó máximos históricos.

“Él está trabajando en la implementación de esa fórmula económica todos los días mediante la reducción de la inflación, la reducción de los precios de la energía, los esfuerzos masivos de desregulación, mientras que simultáneamente implementa efectivamente los aranceles, y escucharán más sobre ese anuncio mañana”, dijo Leavitt.

Preguntado por Peter Doocy, de Fox News, sobre si la Casa Blanca podría cambiar de estrategia si fracasa su plan arancelario, Leavitt rechazó la pregunta.

“No se van a equivocar”, dijo Leavitt. “Va a funcionar, y el presidente cuenta con un brillante equipo de asesores que llevan décadas estudiando estas cuestiones, y estamos centrados en restaurar la Edad de Oro de Estados Unidos y convertir a EE.UU. en una superpotencia manufacturera”.

Kevin Liptak y Elisabeth Buchwald, de CNN, contribuyeron a este artículo.