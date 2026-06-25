Dólar revierte caída, se mantiene sobre los $920 luego de que se conocieran datos macroeconómicos en EE.UU.

Este jueves el dólar tuvo una movida jornada en su apertura que lo llevó a caer hasta los $913,1, pero hacia la tarde se moderó y finalizó la sesión con un leve avance de $1,6.

La caída inicial del billete verde estuvo marcada por las cifras que se conocieron sobre el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal de Estados Unidos (PCE) y, posteriormente, subió tras los datos del PIB del primer trimestre. Factores que la Reserva Federal usa para guiarse en la toma de decisiones sobre las tasas de interés.

En concreto, el dólar cerró en $921, lo que marca una séptima sesión consecutiva en la que la divisa norteamericana termina al alza. Con esto, suma un avance de $35 respecto al 16 de junio, cuando terminó la jornada en $886.

Datos macroeconómicos estadounidenses reducen posibilidad de alza en tasas

El analista de mercados de Capitaria, Felipe Cáceres, explicó que el dólar abrió con presiones a la baja luego de que el dato del deflactor del gasto en consumo personal subyacente llegara en línea con lo esperado: 0,3% mensual y 3,4% anual.

“Esa ausencia de sorpresa al alza fue suficiente para que el mercado redujera sus apuestas por un alza de tasas inmediata, empujando al par hacia los mínimos del día en 912”, agregó.

“El rebote posterior hacia los 918-919 reflejó el efecto del PIB del primer trimestre, revisado al alza hasta 2,1% trimestral anualizado desde el 0,5% previo, que recordó al mercado que la economía americana sigue sólida y la Fed no tiene prisa por actuar en ninguna dirección”, puntualizó.

Cobre repunta y vuelve a cotizar sobre los US$ 6 la libra

Respecto al cobre, indicó que el metal rojo opera en torno a los US$ 6,13 la libra, con una leve corrección desde los niveles de la semana pasada, lo que redujo parcialmente el soporte que el metal entrega habitualmente al peso chileno.

En esa línea, el ejecutivo senior de XTB, Ignacio Moraga, enfatizó que la recuperación del peso chileno estuvo impulsada por el repunte del cobre y por la corrección del dólar global, en una jornada donde el dato de PCE en Estados Unidos salió en línea con las expectativas del mercado y desactivó parte de la presión que venía acumulando la divisa norteamericana.

“Si bien la inflación sigue elevada, la ausencia de una sorpresa alcista le quitó voltaje al mercado y enfrió, al menos por ahora, la posibilidad de un endurecimiento más agresivo por parte de la Reserva Federal. Con ese telón de fondo, la presión inicial perdió fuerza y el mercado terminó acomodándose en una zona donde el dólar todavía conserva altura, pero ya sin el mismo impulso arrollador del arranque”, añadió.

“Si esta dinámica se mantiene, el tipo de cambio podría seguir moviéndose en torno a la franja de $915-$920 durante las próximas jornadas, en un escenario donde el cobre y el dólar internacional seguirán marcando el pulso del mercado”, cerró.