Dólar cierra plano tras una volátil sesión en la que se acercó a las $990 mientras el petróleo se dispara hasta sobre los US$ 105

Los futuros del petróleo se dispararon con alzas superiores al 4%, impulsados por una escalada en los ataques iraníes contra petroleros que transitan el estrecho de Ormuz, lo que reavivó los temores a una interrupción prolongada del flujo de crudo por la zona.

El West Texas Intermediate (WTI) cotizó hacia la tarde en US$ 91,65, con un alza de 3,82%, tras llegar a tocar un máximo de US$ 93,20 durante la jornada. El Brent, en tanto, avanzó 4,21% hasta los US$ 104,42, luego de alcanzar los US$ 105,91 en su punto más alto.

El principal catalizador del alza fue el colapso de las negociaciones de un alto el fuego de 60 días entre Estados Unidos e Irán, que se combinó con una nueva oleada de ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz.

A ese factor geopolítico se sumó una reducción de los inventarios de crudo registrada por la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), además de una tormenta que amenaza al Golfo de México.

Dólar cierra con leve caída tras tocar los $987

Por su parte, el dólar tuvo una volátil jornada en la que llegó a tocar los $987,2 tras abrir en $980. A pesar de esto, el billete verde cerró con una leve caída en $977,7, arrastrado por las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos mantiene conversaciones productivas con Irán y que no realizará ataques contra ese país antes de las elecciones de mitad de mandato.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó que esta disminución de las tensiones geopolíticas, al menos en el corto plazo, contribuye a moderar las preocupaciones inflacionarias y reduce parte de la demanda defensiva por dólares.

“En paralelo, el Dollar Index registra una leve caída, perdiendo parte del impulso observado durante la mañana, mientras que el cobre muestra una recuperación parcial desde sus mínimos de la jornada, volviendo hacia los US$ 6,58 por libra, después de haber retrocedido hasta aproximadamente US$ 6,56. Ambos movimientos entregan cierto alivio al peso chileno, aunque el metal rojo todavía se mantiene bajo presión”, señaló.

Por su parte, Ignacio Moraga, ejecutivo senior de XTB, destacó que el escenario cambió hacia el cierre: “El petróleo acumuló un avance cercano al 5% y volvió a la zona de US$ 105 por barril, reactivando rápidamente los temores inflacionarios ante el deterioro de las negociaciones con Irán. Ese giro permitió que el dólar recuperara parte del terreno perdido y volviera a afirmarse en torno a los $981-$983”.

Hacia las próximas sesiones, el analista precisó que la presión sigue siendo elevada: “Si el petróleo mantiene esta escalada y vuelve a instalarse el miedo inflacionario, el dólar podría recuperar impulso y volver a atacar la zona de $990″.

“En cambio, si los rendimientos estadounidenses continúan cediendo y la inflación sigue entregando señales de alivio, la corrección podría extenderse nuevamente por debajo de los niveles actuales”, puntualizó.