Dólar baja de los $870 en Chile: ¿Qué explica esta caída de la divisa norteamericana?

El tipo de cambio abrió en $ 868,8 en pantallas de Bloomberg, en medio de un mayor apetito por riesgo y un giro de posiciones de no residentes a favor del peso chileno. Datos del Banco Central mostraron un cambio de US$ 1.000 millones en una sola jornada.

El dólar abrió con una leve caída bajo los $870 en el mercado chileno este viernes, con $868,8 en pantallas de Bloomberg, y extendió su tendencia hacia nuevos mínimos de dos años en medio del desarme de posiciones de inversionistas extranjeros contra el peso chileno.

El movimiento ocurrió tras un cierre en niveles que el reporte describió como “nuevos mínimos desde finales de 2023”, con un mayor apetito por riesgo en los mercados.

El tipo de cambio es el precio del dólar en pesos chilenos, y suele moverse por flujos de inversión, expectativas económicas y materias primas como el cobre.

Qué empujó el movimiento en la apertura

El reporte atribuyó el tono del mercado a un contexto de mayor apetito por riesgo después de que Donald Trump se retractara de aplicar aranceles a un conjunto de países europeos. En paralelo, el dollar index se estabilizó y quedó camino a su peor semana en siete meses.

En materias primas, los futuros del cobre subieron 1,2% hasta US$ 5,85 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Según datos del Banco Central citados, la fuerte caída del miércoles estuvo influida por nuevos desarmes de posiciones de inversionistas extranjeros. Solo ese día, la posición neta de los no residentes cambió en US$ 1.000 millones a favor del peso.

Con ese movimiento, la posición quedó en torno a US$ 7.100 millones todavía contra el peso chileno, aunque lejos de los US$ 9.600 millones alcanzados a mitad de mes.

¿Qué miran los analistas?

Un informe separado, enfocado en forwards, indicó que la variación del miércoles se explicó casi por completo por el tramo de ocho a 35 días, que pasó a quedar a favor del peso en términos netos.

En ese contexto, estrategas de BBVA, liderados por Alejandro Cuadrado, plantearon que las divisas de América Latina figuran entre las de mejor rendimiento del año y asociaron el “risk on” a una menor volatilidad tras la disminución de tensiones sobre Groenlandia. En el plano local, indicaron que el resultado electoral en Chile reforzó expectativas de un marco de política más favorable al mercado, lo que apoyó al peso.

Para las próximas sesiones, el foco seguirá en la evolución del posicionamiento de no residentes, el desempeño del cobre y la trayectoria del dólar global. El reporte no informó nuevos hitos o anuncios locales adicionales para esta jornada.