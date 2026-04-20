Dólar abre estable por sobre los $880 tras aumento de tensiones en Medio Oriente

La divisa norteamericana avanzó levemente y se ubicó por encima de los $880 luego de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz el sábado pasado.

El dólar tuvo una apertura estable este lunes luego del aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán por el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Durante la jornada del viernes, Donald Trump aseguró que el estrecho de Ormuz estaba completamente abierto, lo que llevó a los mercados internacionales a mostrarse optimistas de cara a un posible acuerdo de paz. Sin embargo, el sábado, Irán volvió a cerrar este conector clave del golfo Pérsico.

Esto llevó a los precios del petróleo a subir en torno a un 5%, diluyendo la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de paz en los próximos días en la región.

A pesar de esto, la divisa norteamericana no sufrió grandes fluctuaciones respecto a los $879,16, en los que cerró el viernes, posicionándose en torno a los $882 hacia el mediodía de este lunes. Asimismo, la estabilización del cobre por encima de los US$ 6 la libra en COMEX, ha mantenido firme al peso chileno frente al dólar.

“Durante el fin de semana, el foco volvió a centrarse en Medio Oriente, con un aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, particularmente en torno al estrecho de Ormuz, lo que ha generado un ajuste en el sentimiento del mercado”, explicó el analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti.

“El petróleo muestra avances, con el WTI en torno a los 86 dólares por barril, reflejando el riesgo asociado a posibles disrupciones en la oferta energética. Los mercados bursátiles operan con caídas moderadas en Estados Unidos y Europa, mientras Asia presenta un mejor desempeño, evidenciando una divergencia en la reacción de los inversionistas”, agregó.

“En términos técnicos, el USD/CLP se mueve dentro de un rango entre 875 y 890 pesos por dólar, con un sesgo levemente alcista en el corto plazo a medida que aumentan las tensiones geopolíticas”, cerró.