Ex TGR arremete contra proyecto de reactivación del Gobierno: “Está fuertemente desbalanceado”

En conversación con CNN Chile Radio, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos y ex tesorero general de la República, Hernán Frigolet, cuestionó los fundamentos técnicos de la propuesta económica del Ejecutivo. Según el experto, la reducción de ingresos permanentes y la falta de mecanismos de compensación real ponen en riesgo la meta de balance estructural hacia el 2030.

En entrevista con CNN Chile Radio, el economista Hernán Frigolet analizó en profundidad el proyecto de “reactivación económica” —también denominado ley miscelánea— que el Gobierno presentará esta semana.

El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) y ex tesorero general de la República advirtió que la iniciativa presenta un severo desequilibrio que podría comprometer las arcas fiscales a largo plazo.

Frigolet fue categórico al señalar que, desde su perspectiva técnica, la propuesta está “fuertemente desbalanceada”. Explicó que el proyecto contempla una reducción de ingresos fiscales permanentes, mientras que las medidas de compensación solo tendrían efecto durante la actual administración.

“Después, para adelante, el proyecto queda completamente descompensado. Es imposible que el crecimiento económico, por sí solo, vaya a lograr balancear a la meta que ellos están proponiendo del 2030“, sostuvo.

El economista proyectó que, para que las cifras converjan, Chile debería crecer a tasas superiores al 6% promedio anual, una cifra que calificó de poco realista bajo el actual esquema de inversión. “El estrés fiscal se incrementa. Tenemos un déficit en torno al 2,7% del PIB y este proyecto reduce los ingresos en torno al 1,5%”, puntualizó.

#CNNChileRadio | Hernán Frigolet, exdirector del SII: “Renunciar a tener flexibilidad (…) Buscar tener una estabilidad y certeza jurídica, que en el mundo entero está entredicho (…) es peligroso”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/Hrif7lH6so — CNN Chile (@CNNChile) April 20, 2026

¿Cuáles son los riesgos para la inversión pública?

Uno de los puntos más críticos expuestos por Frigolet es que, ante la falta de ingresos, el ajuste fiscal recaerá inevitablemente en el gasto, específicamente en la inversion publica.

Según el experto, esto genera una contradicción con el objetivo de reactivación: “El candidato para cumplir con la meta es la inversión pública y ahí la capacidad de crecimiento se reduce”.

Para el ex tesorero, centrar la estrategia únicamente en la reducción del impuesto corporativo (del 27% al 23%) es un “instrumento limitado”.

Argumentó que la inversión extranjera y nacional depende de factores más amplios como el financiamiento, la estabilidad institucional y la productividad, la cual calificó como “baja” en el contexto actual.

Asimismo, Frigolet criticó la propuesta de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes proyectos. “Renunciar para la administración en el futuro a tener flexibilidad para reequilibrar un presupuesto fiscal me parece una mala política vista en el largo plazo”, afirmó, recordando que la certeza jurídica en Chile ya es alta y no debería comprometer la soberanía fiscal de las próximas décadas.

#CNNChileRadio | Hernán Frigolet, exdirector del SII: “Una vez que el crecimiento se dispare, estos elementos deberían empezar a desaparecer. Si no, tenemos una clase empresarial que está acostumbrada a ser subsidiada por el Estado para hacer sus negocios”. 📡 Sigue la señal… pic.twitter.com/OQJ7Y7GVVN — CNN Chile (@CNNChile) April 20, 2026

El impacto en las comunas y el cobro del CAE

Respecto a la eliminación del pago de contribuciones para mayores de 65 años, Frigolet advirtió un golpe directo al Fondo Común Municipal. “La estimación del Gobierno está subestimada.

El efecto va a ser mucho más fuerte de lo que se está pensando en las comunas de más alto valor patrimonial”, señaló, sugiriendo que sería más eficiente ajustar los parámetros de los beneficios que ya existen para adultos mayores vulnerables en lugar de una exención generalizada.

Finalmente, sobre la intención del Ministerio de Hacienda de compensar ingresos mediante la recaudación de deudas del CAE, Frigolet mostró escepticismo. Explicó que la Tesorería no posee facultades de “recaudación forzosa” para créditos que no son tributos, lo que obligaría a judicializar los cobros a través del Consejo de Defensa del Estado.

“Ver ahí una fuente de recaudación importante y valiosa compensatoria de todo esto es muy difícil“, concluyó.