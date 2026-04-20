Antofagasta reconstruirá mirador de La Portada con inversión de $1.200 millones tras años de clausura

La municipalidad confirmó que la estructura actual será demolida para dar paso a una plataforma de 258 metros cuadrados. El proceso de licitación comenzará el próximo mes y se proyecta que la obra esté operativa en 2027.

La Municipalidad de Antofagasta confirmó recientemente la puesta en marcha del proyecto para reconstruir el mirador del Monumento Natural La Portada, estructura que permanece clausurada por un avanzado deterioro que incluye armaduras expuestas y fallas en la estabilidad.

La iniciativa, que será licitada entre abril y mayo de este año, demanda una inversión que supera los $1.200 millones provenientes de fondos públicos.

La obra no contempla una reparación simple, sino la demolición total de la base existente para edificar una plataforma que pasará de los 76 metros cuadrados actuales a más de 258 metros cuadrados. Este rediseño permitirá elevar la capacidad de carga a 64 personas de forma simultánea, buscando resolver el déficit de infraestructura turística que afecta a la zona tras años de cierre preventivo.

Según consignó Diario Financiero, el alcalde Sacha Razmilic, junto al gobernador regional Ricardo Díaz, explicaron que el diseño fue elaborado por Secoplan bajo un concepto de plataformas concéntricas inspiradas en el oleaje. El objetivo es minimizar el impacto visual en el entorno marino y garantizar el acceso universal en una zona de alta complejidad topográfica.

Dada la ubicación en un acantilado dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, la ejecución del proyecto integrará protocolos específicos para resguardar la fauna y el suelo. Según detalló el director de planificación, Julio Santander, la prioridad técnica será consolidar la seguridad estructural antes de proceder con el equipamiento y las terminaciones arquitectónicas.

El cronograma oficial estima que la adjudicación de las obras se realice durante el segundo semestre de este año. Con un plazo de ejecución proyectado de ocho meses, las autoridades locales prevén que la inauguración definitiva del complejo se concrete en abril de 2027.