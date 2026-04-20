Mazapán llama al Gobierno a integrar su música en las aulas: “El Ministerio de Educación debiera distribuirlo”

A 46 años de trayectoria, el grupo chileno de música infantil sigue activo, con nuevo disco en camino y con un mensaje claro para el Estado: su material pedagógico merece llegar a las aulas de todo el país.

Victoria Carvallo y Lulú Corcuera, dos de las integrantes de Mazapán, conversaron con Trinidad Barros en Entrevistas CNN Chile sobre la historia del grupo, sus proyectos actuales y una deuda que, según ellas, el Estado aún tiene pendiente con su legado.

En el Museo del Sonido se encuentra actualmente exhibida la “Maleta Mazapán”, un proyecto de magíster de Sofía González que sistematiza todas las canciones del grupo con fichas pedagógicas para uso docente.

Para Carvallo, ese material debiera tener un alcance mucho mayor: “Tenemos una cantidad de material de primera calidad que no ha sido del todo abordado por el Estado. Creo que podría tomarlo y distribuirlo en escuelas, entre el profesorado de música”, planteó.

“Es un material que el Ministerio de Educación debiera tomar y distribuir“, afirmó.

Los orígenes

Mazapán nació en los pasillos del Instituto de Música de la Universidad Católica, donde sus futuras integrantes estudiaban guitarra clásica, pedagogía, flauta y viola de gamba, aunque no todas se conocían.

El motor detrás del proyecto fue Carmen Lavanchy, quien había fundado previamente el cuarteto Fontegara.

La maternidad fue clave en la decisión de volcarse a la música infantil.

“Fue fundamental ser mamá y tener ganas de meternos en ese mundo”, señaló Carvallo.

De ahí nació un repertorio musicalmente diverso y que transita por el jazz, el blues, la bossanova, el folclor y el renacentismo, canciones que se convirtieron en himnos generacionales: La Vaquita Loca, El Caracol Agustín, Froilán el Basurero y la entrañable Una Cuncuna Amarilla, entre tantas otras.

Sobre esta última, Corcuera reveló que su creación no fue para nada sencilla: “Siempre digo que fue como un parto seco. Me demoré, me enrollé con las letras. Jamás pensé que se iba a convertir en el himno nacional de Mazapán“, confesó entre risas.

El grupo también recordó su paso por la pantalla chica, primero en el Canal 11 y luego en TVN con el programa Masamigos.

A pesar de los recursos limitados, la creatividad suplía todo: los vestuarios, confeccionados en papel kraft y papel blanco por diseñadores como Pablo Núñez y Daniel Palma, eran piezas memorables.

“Deberían estar en un museo”, recordó Corcuera.

Entre los hitos más recientes, en 2017 se presentaron junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, y en 2025 recibieron el Premio Figura Fundamental de la Música Chilena entregado por la SCD, además de un reconocimiento presidencial, ambos con apenas una semana de diferencia.

“Pensábamos que nos estaban tomando el pelo”, admitió Carvallo.

Nuevo disco y futuro de Mazapán

A 46 años de historia, Mazapán no muestra señales de detenerse.

El grupo se encuentra grabando un nuevo disco: “Llevamos dos canciones listas, estamos a punto de terminar la tercera y empezando la cuarta. Vamos de a poquito, pero hay mucha dedicación”, contó Corcuera.

Sobre el futuro del grupo, ambas fueron categóricas: no se imaginan a Mazapán continuando sin sus integrantes originales, aunque reconocen haber sumado músicos más jóvenes.

“La música va a quedar. Ha traspasado de generación en generación y eso no va a cambiar”, reflexionó Carvallo.

Mazapán se presentará el próximo domingo 10 de mayo en la Sala Omnium de Las Condes, a las 10:30 de la mañana.