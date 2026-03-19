Casi $10 millones mensuales: Dipres fija sueldos que recibirán asesores y ministros del presidente Kast

La institución también dio a conocer los requisitos para postular a estos cargos. Entre ellos, poseer experiencia mínima de 10 años, hasta tener un posgrado.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer los requisitos y montos fijados para los asesores del presidente José Antonio Kast y los ministros que conforman su gabinete.

A través del Oficio Circular N°15, el organismo estableció en $9.963.058 mensuales el tope del sueldo que podrán percibir los asesores del jefe de Estado, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos.

En concreto, los requisitos son contar con un título profesional de al menos ocho semestres de duración, mínimo 10 años de experiencia y tener un posgrado, ya sea un magíster o doctorado. En el caso que cumplan parcialmente las exigencias, percibirán una remuneración más baja en comparación con la fijada como máxima.

En tanto, los que cumplen parcialmente con lo dispuesto percibirán $7.749.045 mensuales.

Quienes trabajen junto a los ministros del comité político, integrado por las carteras de Interior, Segpres, Hacienda, Relaciones Exteriores y Defensa, el sueldo varía entre $8.199.480 y $6.377.373.

Para el resto de ministerios, el tramo oscila entre los $7.415.182 y $5.767.364, según consignó Diario Financiero.

De igual manera, la Dipres estableció que se deberá autorizar toda contratación para estos cargos y que tendrá que estar visado por la Comisión para la Fijación de Remuneraciones.

En el caso de modificar el contrato de trabajo o extender las labores por más tiempo del acordado con aumento del sueldo, deberá ser autorizado nuevamente.