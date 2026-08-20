Deuda de Estados Unidos duplica su tamaño en menos de una década y supera los US$ 40 billones

La deuda pública de Estados Unidos superó por primera vez los US$ 40 billones, según el Daily Treasury Statement publicado por el Departamento del Tesoro correspondiente al miércoles 19 de agosto.
El total de deuda pública en circulación cerró en US$ 40.012.701 millones, de los cuales US$ 32.263.509 millones corresponden a deuda en manos del público y US$ 7.749.192 millones a tenencias intragubernamentales.
De US$ 39 billones a US$ 40 billones en apenas cinco meses
En cambio, la deuda pasó de US$ 39 billones en marzo a US$ 40 billones en agosto, un incremento de un billón de dólares en apenas cinco meses.
El país se acerca además al límite legal de endeudamiento. Según el propio reporte del Tesoro, la deuda sujeta al techo legal (Statutory Debt Limit) alcanza US$ 39.825.857 millones, frente a un límite vigente de US$ 41.103.996 millones. El margen disponible antes de tocar ese techo es de apenas US$ 1,28 billones.
El aumento del endeudamiento coincide con una escalada en las tasas de interés que exige el mercado de bonos para seguir financiando al Gobierno estadounidense.
La deuda estadounidense se ha más que duplicado en menos de una década, desde los US$ 19,4 billones registrados hace diez años.
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